本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強複賽台灣第2戰陳柏清先發 對美國隊葛羅茲
首頁 / 兩岸

中國企業胖東來標榜福利好 不許員工要聘禮引爭議

2024/11/21 21:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）近年業績表現亮眼的中國本土超市胖東來，其創辦人于東來昨天發文要求員工結婚不能要聘禮、婚宴不能超過5桌、未來不許靠父母買房買車等，引來媒體質疑管太多，地方管理部門則說這是企業內部規定，不違法就好。

極目新聞等媒體報導，于東來20日在個人社交平台發文稱：從明年起，為了推動美好生活、引導社會文明生活等原因，胖東來員工結婚不允許要彩禮或付彩禮，婚禮不能鋪張浪費，婚禮酒席不能超過5桌。如果做不到的，公司將取消其一切福利。

他還稱，未來的胖東來員工不允許靠父母買房買車，「完全有能力靠自己主宰創造和享受美好人生」。

胖東來商貿集團發跡於河南小城市許昌，這個草根味十足的超商近年卻快速擴張，被視為成功零售企業的典範，其員工福利也為人稱道，不但薪資較高，假期也多，員工一年有150天到180天假期。有財經媒體報導，胖東來將其利潤的80%用於員工薪酬和福利，這個比例在行業內很罕見。

不過，于東來前述這些話引來不少批評，認為他「爹味太重」、管得太寬，且有違法之虞。

有網友表示，于東來發布的新規正是針對「高彩禮（聘禮）」和「啃老」兩大熱門話題，以胖東來的薪資待遇，有能力這樣做；但也有不少網友表示反對，「可以提倡，但搞這種硬性要求很可笑」，而且要落實很困難。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

上游新聞報導，胖東來超市所在的許昌人社局今天回應，「這個屬於企業內部規定，只要不違法就行了。」新鄉人社局工作人員說，網上之所以引起熱議，是因為胖東來在員工管理上的標竿作用很強，在網上知名度也非常高，所以關注的人也很多。

在引發輿論關注後，胖東來集團行政管理部門表示，目前尚未形成規章制度，只是提前倡導。該公司倡導不要聘禮是希望不鋪張浪費，減輕年輕人壓力，讓年輕人輕鬆地生活。（編輯：張淑伶/呂佳蓉）1131121

#中國
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：