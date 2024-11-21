中國企業胖東來標榜福利好 不許員工要聘禮引爭議

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（中央社台北21日電）近年業績表現亮眼的中國本土超市胖東來，其創辦人于東來昨天發文要求員工結婚不能要聘禮、婚宴不能超過5桌、未來不許靠父母買房買車等，引來媒體質疑管太多，地方管理部門則說這是企業內部規定，不違法就好。

極目新聞等媒體報導，于東來20日在個人社交平台發文稱：從明年起，為了推動美好生活、引導社會文明生活等原因，胖東來員工結婚不允許要彩禮或付彩禮，婚禮不能鋪張浪費，婚禮酒席不能超過5桌。如果做不到的，公司將取消其一切福利。

他還稱，未來的胖東來員工不允許靠父母買房買車，「完全有能力靠自己主宰創造和享受美好人生」。

胖東來商貿集團發跡於河南小城市許昌，這個草根味十足的超商近年卻快速擴張，被視為成功零售企業的典範，其員工福利也為人稱道，不但薪資較高，假期也多，員工一年有150天到180天假期。有財經媒體報導，胖東來將其利潤的80%用於員工薪酬和福利，這個比例在行業內很罕見。

不過，于東來前述這些話引來不少批評，認為他「爹味太重」、管得太寬，且有違法之虞。

有網友表示，于東來發布的新規正是針對「高彩禮（聘禮）」和「啃老」兩大熱門話題，以胖東來的薪資待遇，有能力這樣做；但也有不少網友表示反對，「可以提倡，但搞這種硬性要求很可笑」，而且要落實很困難。

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上游新聞報導，胖東來超市所在的許昌人社局今天回應，「這個屬於企業內部規定，只要不違法就行了。」新鄉人社局工作人員說，網上之所以引起熱議，是因為胖東來在員工管理上的標竿作用很強，在網上知名度也非常高，所以關注的人也很多。

在引發輿論關注後，胖東來集團行政管理部門表示，目前尚未形成規章制度，只是提前倡導。該公司倡導不要聘禮是希望不鋪張浪費，減輕年輕人壓力，讓年輕人輕鬆地生活。（編輯：張淑伶/呂佳蓉）1131121