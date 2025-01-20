防疲勞機制令收入下降 中國部分外送員選擇轉職

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（中央社記者吳柏緯台北20日電）中國外送平台於去年底推出防疲勞機制，限制外送員工時，避免過勞。政策上路超過半個月，有效達到防過勞的目的，但也出現外送員因為工時縮減造成收入減少，因而轉職的情形。

據第一財經報導，中國外送平台美團於去年12月30日宣布在主要城市啟動「防疲勞機制」。外送員連續跑單達8小時後會收到提醒，之後每隔1小時提醒一次。連續工作達12小時後，派單系統將強制外送員下線，不能再接單。

報導提到，新制上線逾半個月以來，外送員已經感受到差異，更出現了「離職潮」。分析指出，這個制度對於熟悉道路與餐廳位置的資深外送員而言影響較少，但對於剛加入這個產業，或是習慣長時間工作的外送員而言，造成顯著的影響。

一名從事這個工作已經2年的周姓外送員提到，正常的情況下每天上線接單約9個小時，日均完成訂單約50單左右。如果是假日等忙碌的時間，會延長工作1到2小時。由於上線時間少於「防疲勞機制」的規定，因此工作並沒有影響。

此外，由於已經對路況十分熟悉，配送時很少依賴導航，所以省下不少時間。

資深外送員普遍認為，這項機制對於資歷較淺的新手外送員影響較大，因為在正常情況下，新人大約要花3個月左右的時間熟悉路況與餐廳位置，同時摸索最省時的工作模式，因此這項機制影響了新人的「成長期」，對於新人來說不是特別友善。

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部分由於生活壓力等原因而必須將工時拉長的外送員同樣受到這項機制影響。報導引述資深外送員表示，有些外送員的每日工時超過12小時，有人甚至從早上6時工作至午夜，接單時間接近18小時。每個月發薪資時，外送員間難免會比較，當發現有人藉由拉長工時而獲得較高的收入後，自然也有人模仿。

報導提及，防疲勞機制確實有達到防過勞的目的，然而也有外送員提到，有些人可能會為了在有限的時間多接一些單而騎快車，反而也造成交通隱患。同時，由於收入減少、對新人造成挑戰，因此也有人選擇離開這個產業，轉做其他工作。（編輯：陳鎧妤）1140120