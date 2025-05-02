北京協和醫學院制度爭議 學者饒毅力挺「4+4」

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（中央社記者張淑伶上海2日電）中國輿論近日掀起對非醫科生取得醫學博士制度的熱議，起因是懷疑有人以特權入校，繼而又質疑時間壓縮下的醫學教育品質。學者饒毅今天撰文力挺這項俗稱為「4+4（年）」的醫學博士制度，並點出中國醫生培養漫長、收入不高的現實。

4月份，一則對北京中日友好醫院副主任醫師肖飛的檢舉，引發外界對於其外遇對象董襲瑩的關注。董襲瑩畢業於美國大學的經濟系，後來進入北京協和醫學院的「4+4」（4年非醫科學士＋4年醫學博士MD）學制，正接受住院醫師訓練，將取得醫學博士學位。網友還質疑其博士論文「只有」30頁，中國學術論文網站「知乎」已將其發表過的多篇論文下架。

中國多數醫學生想取得博士學位要花費12年（取得哲學博士學位PhD）、最快也要連讀8年（取得醫學博士學位MD），這些都是在大學部就讀醫學院的情況下，而提供連讀8年的醫學院並不多，門檻也很高。相較之下，協和醫院的「4+4」學制顯得「太過容易」。

中國醫學科學院學術咨詢委員會學部委員、前首都醫科大學校長饒毅今天在其微信公眾號「饒毅科學」發文，表示醫生培養不是表面在醫學院的年數越多越好、學位越多越好，畢業後的實習、實踐很重要。

他說，中國今天的現代醫學教育，百分之百是舶來品，協和醫學院1919年成立，引用的是美國模式。在8年制醫生出現之前，中國大量的醫學院是5年制、少數是6年制。「行醫本身，並不需要8年制」，從歐洲和中國來看，5/6年制的醫生，完全可以勝任一般醫療。

他說，美國的「4+4」醫學制度，前面4年的大學階段不限科系，但多數會要求大學先修過統計、物理、化學、生物中的一、兩門，後面4年在課程上與歐洲、中國5/6年制類似，沒有超出範圍。

饒毅解釋，協和醫學院新的「4+4」制度，從以前的前4年只是生物系，改成與美國一樣的可以其他專業學位畢業。但協和擔心生物基礎不夠，最新要求生物要有25個學分，遠遠高於美國全部醫學院對於入學前在大學階段的相關要求。

培養醫生的教育體系多樣，在美國還有年限更長的「4+6」，但饒毅指出，這醫學院的6年有3年全部是研究，醫學只有3年，「無論何種學制，無論對外宣傳如何，其實超出3年的其他年學習的要麼是基礎（非醫學）、要麼是臨床實習」。

他表示，中國醫學教育從5/6年制為主，走向8年制，有多種原因，其中一種就是對比美國的學制，「當然不能否認還有8年制有助於部分畢業生追求美國收入、去美國行醫的心理因素」。

在論文要求方面，他指出，美國的醫學博士，只有醫學教育，完全沒有論文要求。協和醫學院的博士學位，長期也與全中國的醫學學士一樣，並無研究論文，而且醫學教育內容並無二致。但是中國普遍認為，博士就要研究論文，「長期爭論、沒有定論」。

饒毅說，中國對醫生的尊重一般，而收入遠低於美國。美國的醫生高收入有社會原因，也有歷史原因。在讀書和剛剛畢業階段，中國醫學生和醫生對於學習時間和收入對比，會出現焦慮、焦躁。但他也點出，醫生的工作每天都可以幫助人，這是不同的人生意義。

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一名在上海行醫的醫生告訴中央社記者，包括台灣在內，很多國家都設有學士後醫學系，並有一些入學要求。他認為，此次中國網友甚至醫學圈的反彈，更多是對照自身境遇的相對剝奪感，也反映出當前中國經濟下行下，民眾普遍對特權階級或有錢人更加反感。

對於醫生肖飛、董襲瑩引發的這一連串有關醫德、醫療安全乃至於特權及醫學教育的爭議，中國國家衛健委1日表示，已成立調查組，將對發現的違法違規問題將依法依紀嚴肅處理。（編輯：周慧盈）1140502