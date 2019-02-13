台北流行音樂中心新宣傳片 網友大喊嗑了什麼

（中央社記者陳怡璇台北13日電）台北流行音樂中心粉絲團最新宣傳片被網友大讚太魔性，一整排小蜜蜂著朝著一朵長著人臉的花吸了一口之後集體瘋狂，詭異中帶著可愛的風格搭配輕快旋律格外洗腦。

台北流行音樂中心在粉絲團上PO出一段色彩迷幻的宣傳片，一群光著屁股的小蜜蜂排成一排，朝著坐在長椅上的「人形花朵」吸了一口，隨後就像集體嗑藥一樣開始搖頭晃腦，集詭異、可愛與創意於一身。

影片成功吸引年輕族群的注意，許多網友留言「為了這動畫，我願意去北流吸點花蜜」、「這視覺團隊的藥檢一定不會過」，還有人說「不管嗑了什麼都給我來一點」，小編幽默還回文「雙手奉上」、「這是新開工症候群啦」。

北流中心籌備辦公室主任丁度嵐笑說：「我當初看到影片的感覺跟網友一模一樣。」這支影片是由必應創造公司製作，條件只有一個──要發揮無限的想像力，而成品果然令人驚豔，「我無法去歸類或是定義這支影片，就像流行音樂一樣有無限可能」。

丁度嵐說，影片靈感來自MTV電視台銜接不同MV之間的過場小動畫，而無法預測下一首歌會播什麼的心情，正如這支動畫一樣難以捉摸。

北流動畫統籌導演邱煥升本身參與過五月天、阿密特、林宥嘉等天王天后的演唱會視覺與動畫設計，此次北流預計推出10支影片，分別由10家演唱會動畫團隊負責，希望藉由影片讓民眾認識台灣厲害的動畫團隊。小蜜蜂影片是第4支，也是目前效果最好的一支。

至於網友熱烈希望小蜜蜂成為北流吉祥物，丁度嵐笑說：「這建議不錯，我們會想一想。」透露之後推出的影片也很魔性，網友可以好好期待。（編輯：李亨山）1080213