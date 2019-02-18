感受震撼威力 台南鹽水蜂炮熱鬧登場

（中央社記者楊思瑞台南18日電）享「北天燈、南蜂炮」美稱的鹽水蜂炮今晚進入首波施放高峰。鹽水武廟準備的「諸事如意心想事成」主炮城將於元宵夜施放，80萬支蜂炮將讓遊客親身體驗蜂炮震撼威力。

鹽水蜂炮上午在鹽水武廟廣場由台南市長黃偉哲點火啟炮並祈求國泰民安、風調雨順。台南市政府新聞稿表示，台南鹽水蜂炮是亞洲唯一入選澳洲Get Lost雜誌「全球最佳10大慶典」活動。今年更被交通部觀光局選入「2019台灣觀光新年曆『國際級』活動」。

鹽水區今年元宵節約有200多座炮城、上百萬支蜂炮熱情迎接遊客，武廟特別打造三座40尺X8尺X7尺配合LED燈，象徵「諸事如意心想事成」主炮城，裝有80萬支蜂炮，讓全國民眾及遊客感受到鹽水蜂炮震撼威力與美感，親身體驗充滿濃厚民俗文化特色的蜂炮之旅。

依台南市政府文史資料，鹽水蜂炮起源相傳於光緒11年7、8月間，鹽水街流行霍亂瘟疫，當時因醫藥不發達，死者日眾，居民恐慌，祈求關帝聖君解災救難。關聖帝君乃於元宵夜命周倉將軍為前導，帝君神轎殿後，眾善信隨神轎一路燃放鞭炮，繞境大街小巷至天明，將邪魔一掃而除。

自此，後代子孫每年沿襲往例，迎請關聖帝君元宵夜出巡。這種當初單純的燃放鞭炮蛻變為「蜂炮」、「炮城」等活動，奠定今日鹽水遠近馳名的民俗特色。（編輯：翁翠萍）1080218