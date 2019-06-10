推介嘉義城隍夜巡 黃敏惠將赴日拚觀光

（中央社記者江俊亮嘉義市10日電）嘉義市農曆八月初一都會舉辦「城隍夜巡」活動，讓落單、貪玩的孤魂野鬼回到陰間，嘉義市長黃敏惠將於16日前往日本推介這項觀光祭典，希望吸引更多國際旅人到嘉義觀光。

黃敏惠今天上午在市府召開記者會表示，此行將在東京巨蛋酒店舉行推介會，邀請日本JTB、NTA、HIS等指標旅行社業者進行交流，嘉義具有代表性的小吃業者、飯店業者也將一起前往宣傳。

黃敏惠指出，「城隍夜巡」是嘉義市中元節慶最具在地特色的祭典活動，嘉義城隍廟在俗稱「鬼月」的農曆七月結束後的第一天，由城隍爺帶領官兵追捕落單未歸的好兄弟，具有安定社會民心的力量。

此外，始自日治時代的「夯枷祈福」儀式，由民眾穿戴古代刑具、扛著紙枷跟隨城隍爺遊街，祈求城隍爺及陰陽判官洗滌罪愆、消災解厄，具有「公開認錯」及「祈求除罪」的意涵，每年也有不少民眾參加。

除了推介「城隍夜巡」觀光祭典外，黃敏惠表示嘉義市是一個富含古城文化的城市，市區內的雙忠廟、仁武宮都是文化古蹟，也是「管樂之都」，這次將與業者一起推介嘉義市美食，希望吸引更多國際旅人到嘉義觀光。（編輯：翁翠萍）1080610