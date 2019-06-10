更多編輯台推薦新聞：
「牠們比貓熊更珍貴」 台灣黑熊保育登CNN頭條
生活

「牠們比貓熊更珍貴」 台灣黑熊保育登CNN頭條

香港為何數十萬人上街示威？一次看懂逃犯條例各方爭議
兩岸

香港為何數十萬人上街示威？一次看懂逃犯條例各方爭議

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／有線電視山雨欲來 恐掀另一場斷訊風暴

專題／印度卡位戰 黃茂雄帶頭搶一席之地
產經

專題／印度卡位戰 黃茂雄帶頭搶一席之地

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
韓國瑜郭台銘朱立倫等5人角逐國民黨總統初選 7/5起民調
訊息平台
首頁 / 文化

推介嘉義城隍夜巡 黃敏惠將赴日拚觀光

最新更新：2019/06/10 11:06
嘉義市長黃敏惠將於16日前往日本推介「城隍夜巡」活動，盼更多國際旅人到嘉義觀光，體驗文化。圖為城隍夜巡活動中的「夯枷祈福」儀式。（資料照片）中央社記者江俊亮攝 108年6月10日
嘉義市長黃敏惠將於16日前往日本推介「城隍夜巡」活動，盼更多國際旅人到嘉義觀光，體驗文化。圖為城隍夜巡活動中的「夯枷祈福」儀式。（資料照片）中央社記者江俊亮攝 108年6月10日

（中央社記者江俊亮嘉義市10日電）嘉義市農曆八月初一都會舉辦「城隍夜巡」活動，讓落單、貪玩的孤魂野鬼回到陰間，嘉義市長黃敏惠將於16日前往日本推介這項觀光祭典，希望吸引更多國際旅人到嘉義觀光。

黃敏惠今天上午在市府召開記者會表示，此行將在東京巨蛋酒店舉行推介會，邀請日本JTB、NTA、HIS等指標旅行社業者進行交流，嘉義具有代表性的小吃業者、飯店業者也將一起前往宣傳。

黃敏惠指出，「城隍夜巡」是嘉義市中元節慶最具在地特色的祭典活動，嘉義城隍廟在俗稱「鬼月」的農曆七月結束後的第一天，由城隍爺帶領官兵追捕落單未歸的好兄弟，具有安定社會民心的力量。

此外，始自日治時代的「夯枷祈福」儀式，由民眾穿戴古代刑具、扛著紙枷跟隨城隍爺遊街，祈求城隍爺及陰陽判官洗滌罪愆、消災解厄，具有「公開認錯」及「祈求除罪」的意涵，每年也有不少民眾參加。

除了推介「城隍夜巡」觀光祭典外，黃敏惠表示嘉義市是一個富含古城文化的城市，市區內的雙忠廟、仁武宮都是文化古蹟，也是「管樂之都」，這次將與業者一起推介嘉義市美食，希望吸引更多國際旅人到嘉義觀光。（編輯：翁翠萍）1080610

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報