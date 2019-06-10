海瓜子簾蛤復育有成 中市7月開放漁民採捕

（中央社記者郝雪卿台中10日電）高經濟水產小眼花簾蛤又稱海瓜子廉蛤（俗稱赤嘴仔）主要棲息地以台中大甲沿海居多，經過多年復育有成，台中市海岸資源漁業發展所今天應市議員吳敏濟建議，同意7月開放採捕。

民進黨籍台中市議員吳敏濟指縣市合併前一場偷排工業廢水使松柏漁港南北側的赤嘴仔大量暴斃，由於赤嘴仔美味可口且是當地部分漁民主要收入，他在議會提案要求市政府進行貝苗流放復育工作，從103年起至今已放流750萬顆。

吳敏濟表示，市府為加強復育，106年4月限制小部分地區禁捕2年，經水試所研究調查禁捕區資源量已恢復，他建議市府，6月30日禁捕到期後應及早開放採捕，以增加漁民收入。陪同會勘的海資所長吳建威允諾7月1日開放。

市府今年預定再放流400萬顆，農委會水試所海水繁養中心主任蔡信利也到場會勘表示，經最近研究調查，禁漁區域的小眼花簾蛤資源量已增加4成，若能持續放流效果應會更好。

海資所展示復育成果，當場端出一盤剛炒好的小眼花簾蛤給大家品嚐，吳敏濟當場邀請大家一起到現場採捕赤嘴仔，剛好現場就有大甲幼兒園一群小朋友進行採捕小眼花簾蛤的戶外教學，幼兒園老師都覺得這是很好的生態教育區。

吳敏濟建議海資所應在小眼花簾蛤棲息地持續放流2到3年，直到恢復以前全盛時期產量為止，讓住在附近的漁民可以採捕增加收入，也建議市府規劃復育區為台中市生態旅遊區，每年在產地辦理小眼花簾蛤觀光季活動，以達到生態教育、促進觀光及振興經濟等目標。（編輯：翁翠萍）1080610