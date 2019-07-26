岡山水塔活化 台水擬編預算維修

（中央社記者陳朝福高雄26日電）佇立在省道台一線旁塔高30公尺的岡山自來水塔，有逾80年歷史，並於民國93年登錄為歷史建築。台灣自來水公司第七區管理處長王明孝今天指出，將編列預算進行水塔的維修工作。

岡山區岡山里長劉天賦長期致力於文史工作踏勘，他指出，岡山水塔在早期負有沉澱及供水功能，隨著供水輸送設備推陳出新，已失去供水效益；高聳的水塔至今屹立省道台一線旁，塔高30公尺是岡山的地標，安全受到關注。

劉天賦表示，岡山自來水塔建於民國26年，高聳的水塔過去是岡山的地標，隨著環境及供水方式改變，水塔在民國81年因功能不佳停止運作，前高雄縣政府於民國93年登錄為歷史建築。擔心老舊建築有龜裂、外牆剝落等情形，盼加速維護。

民進黨籍立委邱志偉爭取台水協助維護岡山自來水塔，確保歷史建築的安全。

王明孝受訪指出，自來水公司將委外辦理「岡山自來水塔環境修復活化工程」，會向文化部申請補助，明年中發包，110年2月完成報告書並經台水公司同意後送高市府文化局審核。

劉天賦指出，水塔周邊有大片的腹地，只要整理維護即可增闢做為休憩空間，並活化歷史場域。（編輯：陳俊碩）1080726