優人神鼓排練場火災 文化部補助1500萬助重建

藝文團體「優人神鼓」位於台北市山區的木造排練場，13日上午驚傳火警，建物付之一炬，包含演出用的200多件樂器也遭焚毀。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北25日電）「優人神鼓山上劇場」排練場8月發生火災，文化部長鄭麗君今天在立法院受訪指出，已通過新台幣1500萬元的急難補助，全力協助優人神鼓重建。

知名表演團體「優人神鼓」位於台北市文山區老泉街的表演木屋13日早上發生火警，台北市消防局獲報後立即派出車輛及人員到場救援，幸無人傷亡。（民眾提供）

立法院司法及法制、教育及文化委員會今天舉行聯席會議，審查行政院函請審議國家電影及視聽文化中心設置條例草案，共有33條條文，鄭麗君等人列席並備質詢。

國民黨立委林奕華質詢時指出，根據文化部文化藝術團體急難補助作業要點規定，補助最高以2000萬元為上限，是否有補助優人神鼓；此外藝文團體也反映，文資保險費用高、業者較不願意承保等問題。

鄭麗君說，文化部第一時間啟動文化藝術團體急難補助機制給予協助，且已召開會議，決議補助1500萬，全力協助優人神鼓的重建，也希望政府跟民間的力量一起繼續努力，和優人神鼓一起進行重建。

至於文化資產保險部分，鄭麗君說，文化資產保存法把防盜、防災跟火災的保險納入管理維護事項，所以未來希望主管機關，不管是地方的文化局、中央的文化部文資局，都鼓勵把保險納入管理維護事項的補助範圍，強化保險機制。（編輯：鄭雪文）1080925