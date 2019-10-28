文資審查通過 社子島增7處歷史建築

（中央社記者陳怡璇台北28日電）北市文資審查會議今天審議社子島20處建物，居民表示應再多溝通，並要求20處建物應分開審查。最後通過7處具有文化資產身分，加上105年通過的5處，共有12處歷史建築。

台北市今天召開第119次文資審查會議，其中社子島上20處建物的文資價值頗受關注。文化局已在105年登錄玄安宮、燕樓李家、李和興宅、李忠記宅和浮洲王宅等5處為歷史建築。

社子島自救會發言人李華萍表示，社子島應該全面被認可、不是只有單棟建築，無形文化的重要性是要保留空間與路徑，並要求20處建物應分開審查、不可打包一起審；環境保障權基金會研究員林必修則說，社子島的划龍舟、夜弄土地公等無形資產也需要有活動場域，希望委員從整體角度考量。

文資委員表示，社子島建物文資審查案各委員都很熟悉，並辦過5次會勘與說明會、座談會等，情況都在掌握中。

依據建物保留完整性及地方特色等，文資委員表決通過溪州底王宅、溪州底郭宅、中洲埔李宅、善居室等7處建物，多因整體完整、木作及磚作技術優良等，通過登錄為歷史建築。如此一來，社子島共有12處歷史建築。

文資委員郭瓊瑩建議，建物被指定為歷史建築後，都市發展局應提出保護計畫，兼顧文資保存與地區發展。

文化局副局長田瑋表示，未來社子島預計全區填土，若歷史建物與平地高低落差在0.5公尺內且不位於變電站等設施保留地，原則上就會現地保留；若高低差過大，除考量墊高工程，也可能用園區的方式、找塊0.3到0.5公頃大的土地空間，將歷史建物移置過去保存；而文資委員也希望未來都發局能全面配合，以後文資保存相關會議，都發局都要出席。

田瑋指出，社子島上12處歷史建築將在年底前調查清楚現況與未來的保存方案，並預計於明年啟動修復保存計畫。（編輯：張銘坤）1081028