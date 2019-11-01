村落文化行動 台南認識熱血青年故事

（中央社記者張榮祥台南1日電）文化部青年村落文化行動計畫「青村EXPO@台南－戀戀文化行動力」成果展，今天在台南文化創意園區開展，邀請大家認識鼓勵這群勇於承擔地方事及展現熱血行動的青年故事。

這項計畫自103年度推動至今，已邁入第6年，107年度一共獎勵46名青年，透由這次展覽展現他們深耕在地的能量及累積成果。例如林書豪的「記憶再現基隆灣-正濱藝術參與共創計畫2.0」，以藝術共創計畫重新塑造正濱漁港的人文榮景。

許明揚的「老街故事博物館二部曲計畫」，在逐漸凋零的善化街區，面對商業利益與文化保存拉鋸，以堅定且誠懇的態度，慢慢挖掘老街的動人故事。

陳婉馨的「達吉利部落復甦計畫PLUS」，讓位於蘇花公路台9線上的達吉利部落，不再只是被路過的一個地名，而是建造一條讓部落青年回家的路，也找回太魯閣族的文化與自信。

「青村EXPO@台南－戀戀文化行動力」成果展，今天起為期3天在台南文化創意園區茉莉工坊舉行。展區規劃分「藝能量—城市、人與社會對話」、「走讀私訪map之旅」、「『風土餐桌』故鄉好味」、「報導人—故事與記憶的拼圖」、「原青的守護與開創動能」等五大主題，還有多場在地青年參與地方文化事務的深度分享論壇。

文化部表示，青年村落文化行動計畫以文化治理、社會責任及共好社會為核心精神，鼓勵參與計畫的青年、業師及公部門，勇於承擔社會責任，以文化的行動力量，共同創造協力共好的社會。（編輯：孫承武）1081101