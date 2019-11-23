來自屏東農漁村山上的工藝家聯展 刻話土地溫情

「刻話溫情–雕刻藝術創作聯展」23日起在屏東演武場展開，展現4名屏東工藝家不同風格的雕刻作品。圖為參展工藝家莊太吉的木雕創作，融入排灣族美學。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月23日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）4名榮獲台灣工藝之家殊榮的屏東工藝家莊太吉、蔡明海、許萬利和曾文章，他們來自屏東農漁村及原鄉，或從學徒出身，或無師自通，工藝作品即日起在屏東演武場聯合展出。

文化處表示，屏東共有9名工藝之家，「刻話溫情」雕刻藝術創作聯展邀請4名工藝之家作品聯展，即日起至明年2月2日在屏東演武場展出。

聯展今天舉行開幕，4名工藝家都到現場，策展人葉亭君介紹4名工藝家作品，他們的木雕及石雕呈現不同的風格、情境，分別來自屏東的農漁村及原鄉，有些因生活當學徒而學會技藝，有些人則無師自通，卻同樣流露出令人感懷的溫情，聯展今天開幕。

來自原鄉來義鄉來義村的木雕藝師莊太吉（阿給努），用木雕方式，表現出生命傳承，無師自通原民工藝。葉亭君表示，莊太吉的作品特別在紋身的符號上呈現出山河自然與人之間共存的關係以直接的生活經驗訴說情感在婚姻、孕育、長者與祖靈間串接而成。

木雕師蔡明海來自新園鄉鹽埔村，原是木工學徒，後來轉為藝術創作。文化處表示，蔡明海的創作以寫實的手法表現出人與人之間的情感，不論是鄉村的情境，或是親情的互動，又或者是老朋友間友誼，作品有祖孫間的慈愛、養鴨生活情景、婦子攜子的親情等，自身生活的體驗從作品中展露無遺。

東港土生土長的許萬利，現居林邊鄉鎮安村，也是木雕學徒出身，創作以寫實主義刻畫出漁村生活的樣貌，除了補魚網、竹筏、抓蛤蜊，還有漁村的信仰文化。他表示，自己以創作紀錄討海人的生活，用作品傳遞情感。

萬丹鄉工藝師曾文章的石雕工藝則是因興趣無師自通，以自學的方式逐漸接觸藝術創作的領域，生活的磨鍊成了創作題材的來源。葉亭君表示，曾文章這次展出的石雕，以簡約、半抽象形式，表現女性圓潤的體態，所刻畫的女性豐腴且充滿幸福感，展現孕育生命的張力與感染力。（編輯：黃世雅）1081123

「刻話溫情–雕刻藝術創作聯展」呈現4名屏東雕刻工藝家的創作，23日在屏東演武場開展，圖為參展工藝家曾文章的石雕作品，展露女性被幸福包裹的氛圍。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月23日

4名不同風格卻同樣熱愛雕刻工藝的屏東工藝家攜手推出「刻話溫情–雕刻藝術創作聯展」，23日起在屏東演武場舉行。圖為參展工藝家許萬利刻劃漁村生活的木雕作品。中央社記者郭芷瑄攝 108年11月23日