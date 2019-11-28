高雄4大傳統偶戲團隊 宜蘭傳藝園區接力演出

國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區29日起到12月15日將先後邀請高雄4大傳統偶戲團隊演出，已有百年歷史的「錦飛鳳傀儡戲劇團」也受邀表演。（國立傳統藝術中心提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年11月28日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區從明天起到12月15日，先後邀請高雄4大傳統偶戲團隊接力演出，分別展現懸絲傀儡指尖藝術與傳統皮影戲的光影風貌，歡迎民眾前往欣賞。

宜蘭傳藝園區今天表示，高雄4大傳統偶戲團隊進駐期間分別是明天起到12月1日的「錦飛鳳傀儡戲劇團」、12月6日到8日的「高雄皮影戲劇團」、12月10日到12日的「永興樂皮影劇團」、12月13日至15日的「觀音山東華皮影劇團」。

「錦飛鳳傀儡戲劇團」創立於民國9年，四代傳承已有百年歷史，屆時演出的節目「會緣橋」選自傳統劇目「目連救母」，劇中角色生動、人物境況巧妙對比設置，也將演出劇情幽默逗趣的拿手好戲「嘉禮迎春歡樂年」。

「高雄皮影戲劇團」成立於民國91年，屆時將帶來傳統劇目「靈珠子傳奇」，有哪吒大鬧東海及父子爭鋒的精彩情節，另外「弄燈舞影」劇碼將結合杖頭偶、手影演出，內容精采多元。

「永興樂皮影劇團」是典型家族劇團，成立超過百年，目前傳承至第五代。這次將帶來「火燄山」、「濟公收妖」以及「哪吒鬧東海」等劇碼，透過雕刻精美的戲偶，讓民眾體驗經典皮影藝術。

「觀音山東華皮影劇團」是台灣現存皮影劇團中創團歷史最悠久，從清朝嘉慶時代傳承至今已第六代，劇團最大特色在於歷代主演會因應時代脈動創新改良，拓展皮影戲演出空間。這次將帶來西遊記「金兜山獨角青牛」、「紅鱗大蟒蛇」等戲碼，老少咸宜淺顯易懂，橋段詼諧逗趣。（編輯：李錫璋）1081128