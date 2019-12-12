入住總統府 加國網紅讚台灣為終極旅遊地點

（中央社記者林行健台北12日電）台灣親民的美食和好客的人民，讓加拿大知名美食網紅馬丁和戴維森，異口同聲地形容台灣為「終極旅遊地點」，並把台灣當成第2家鄉。

馬丁（Lukas Martin）和戴維森（Sabrina Davidson）在臉書經營Chopstick Travel粉絲頁，另在影音網站YouTube的頻道更有超過63萬訂閱者，影片觀看次數累計破億。兩人昨晚成為第9組入住總統府的幸運兒。

「來去總統府住一晚」活動是由中華文化總會主辦、總統府指導。自從8月間宣布後，於19天內收到167組來自33國的外籍人士提案及申請，經評審有10組脫穎而出，並於10月第2週開始逐梯入住。

馬丁和戴維森上午拜會陳建仁副總統，暢談了他們與台灣的連結、與TripAdvisor、Netflix等公司合作拍攝台灣美食的經驗，以及早年到陳副總統家鄉高雄旗山旅遊的見聞。

2016年到2017年因為在嘉義教授英語的關係，馬丁和戴維森曾在台灣長住，留下良好的印象，即使是返回加拿大之後，還陸續來台旅遊、拍攝影片以及探視朋友至少20次。

馬丁說：「台灣有家的感覺，每當我們離開加拿大，這裏就像是我們的第2家鄉。」

他形容台灣是一個「終極旅遊地點」（ultimate travel destination），雖然面積不大，但在遊的方面有山有海，交通便捷；食的方面有價格親民的夜市、也有高檔餐廳，「這裏什麼都有」。

台灣人民的友善與好客令兩人津津樂道。馬丁說，許多時候他們問路，民眾都會熱心地把他們帶到目的地；戴維森則提到，一些民眾即使英文不是很通，仍嚐試以各種方式與他們溝通，提供協助。他們也經常受邀到台灣人家中，與他們的家人共同進餐。

昨晚入住總統府客房後，兩人進行了大約30分鐘的直播與開箱，以「超現實感」形容入住當下的感受，並讚賞房間寬敞，府方準備的點心及個人化物品貼心，也指出，雖然警戒森嚴，但這並不令人意外。

今天上午，馬丁和戴維森參觀了總統府建築和展覽館，瞭解台灣和總統府的歷史與民主進程。兩人稱讚這棟百年建築物為台灣民主的中心（centerpiece of democracy），而允許外國人入住更展現了台灣社會的開放價值。

這次訪問台灣，戴維森特別穿上Chopstick Travel新推出的限量版長袖T恤，上面印有台灣的4大代表性小吃：小籠包、珍珠奶茶、臭豆腐和牛肉麵，背景則是台北101大樓。

雖然造訪過歐美與亞洲許多地方、嚐遍各地美食，但T恤上的圖案顯示出兩人對台灣美食情有獨鍾。馬丁說，台灣食品口味佳，對西方人一樣有吸引力。戴維森也說，台灣美食親民、種類多，每一個人都可以在台灣找到自己喜歡吃的東西，特別是在夜市。

另一方面，馬丁不諱言，3、4年前台灣在西方世界的知名度未開，提到台灣（Taiwan）往往令聽者誤以為是泰國（Thailand），即使是他的家人也是如此，最多也只是聯想到電子產品，但這樣的情況近年來已大有改變。

他說：「台灣在國際上愈來愈知名了，這可歸功於美食。比如說在紐約，你就可以看到牛肉麵、刈包和其他台式小吃。」

此外，兩人認為，台灣民眾英語能力的提升、英文版文宣在網路上的普及，也讓更多外國人願意來台旅遊。

對於台灣應如何吸引更多外國觀光客，馬丁建議凸顯文化特色。在韓國可看到許多觀光客穿著傳統韓服踩街，遊客在日本可以體驗茶道，馬丁說：「我認為遊客喜歡看到這樣的事物，我知道這樣的事物台灣也有，但可能英文上的宣傳還不夠普及。」（編輯：郭無患）1081212