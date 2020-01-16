政治犯槍決地 馬場町刑場登錄為北市首處史蹟

位於台北市萬華區馬場町紀念公園的「馬場町刑場」，被推測是執行最多政治犯死刑槍決的刑場，台北市文化局16日審議通過，將其登錄為台北市第一個「史蹟」。（台北市文化局提供）中央社記者梁珮綺傳真 109年1月16日

（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北市文化局今天召開文資審議委員會，通過槍決不少政治犯的「馬場町刑場」登錄為「史蹟」，不僅是全台北市首處史蹟，也是繼「馬赫坡古戰場」後全台登錄的第二處史蹟。

「馬場町刑場」位於台北市萬華區馬場町紀念公園內，種類屬於災難場所，原址為日本陸軍所設立的「台北練兵場」，為步兵操練與騎兵學習馬術的場所，後改為非刑場。

1950年代初期為槍決政治犯的刑場，在此槍決的人數難以考證，推測是執行最多政治犯死刑之處，約於1954年停止使用，直到2000年改建為「馬場町紀念公園」。

文資委員李乾朗、詹添全、劉淑音、薛琴、戴寶村去年10月成立專案小組並進行會勘，初步認為「馬場町刑場」具史蹟保存價值，於今天下午3時召開的文資審議會審議，會中一致通過登錄為「史蹟」。

文化局副局長田瑋說，台北市有多個發生重大事件的場域，希望市民未來行經馬場町一帶時，能對白色恐怖歷史事件更為了解。

根據文化資產保存法第3條第1款第6目，史蹟指歷史事件所定著而具有歷史、文化、藝術價值應予保存所定著之空間及附屬設施。而文化資產保存法施行細則第5條則指出，史蹟種類包括以遺構或史料佐證曾發生歷史上重要事件之場所或場域，如古戰場、拓墾（植）場所、災難場所等。

除了「馬場町刑場」，位於南投縣、曾發生過霧社事件的「馬赫坡古戰場」於去年登錄為「史蹟」，也是全台灣首處史蹟。（編輯：黃世雅）1090116