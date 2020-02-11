望春風作詞人李臨秋故居遭法拍 後代盼政府買下

望春風作詞人李臨秋故居為歷史建築，但因家族內部雜音而被法院強制拍賣，李臨秋後代盼政府能買下。圖為李臨秋故居。（圖取自維基共享資源；作者lienyuan lee，CC BY ３.0）

（中央社記者梁珮綺台北11日電）望春風作詞人李臨秋故居為歷史建築，但因家族內部雜音而被法院強制拍賣，李臨秋後代盼政府能買下。台北市文化局副局長田瑋表示，會持續整合意見、進行現勘，確保歷史價值。

田瑋表示，李臨秋故居產權人共有19人，因李家後代財務問題，要求分割，導致法院強制拍賣，而內部有各種聲音，目前文化局會持續統合意見。

他坦言，歷史建物、古蹟等有400多處，若每件因遇上拍賣，而需要政府先行買下，確實有困難之處。不過，田瑋強調，進行整合與會勘，「不代表放棄法律承購權」。

田瑋說，108年5月會勘過李臨秋故居，發現建築木材及牆壁因受潮滲蝕嚴重，另現有文物數量龐大，多為李臨秋具文資價值重要物件，已請產權人儘早清點。

李臨秋為台灣流行歌謠史上重要代表人物，創作也為珍貴的無形文化資產，因此，李臨秋位於台北市西寧北路86巷4號的故居於西元2009年6月11日登錄為歷史建築。（圖取自文化部文化資產局網nchdb.boch.gov.tw）

他表示，任何人若買下拍賣的歷史建築，不得重建，且必須維護保存李臨秋故居的文資價值，否則如文萌樓的前車之鑑，日日春不願再提供任何展品與文物，衍生許多爭議。

李臨秋為台灣流行歌謠史上重要代表人物，大街小巷都會唱的「望春風」、「四季紅」歌詞均出自於他手，創作也為珍貴的無形文化資產，因此，李臨秋位於台北市西寧北路86巷4號的故居於西元2009年6月11日登錄為歷史建築。

李臨秋故居外觀特徵為磚木混合構造的2層樓房，有3樓夾層；室內特徵則為磚木混合構造，紅磚地面、泥灰牆壁、杉木隔間。（編輯：李亨山）1090211