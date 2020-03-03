紙風車推線上劇場助藝文界 台南市府響應

（中央社記者楊思瑞台南3日電）武漢肺炎影響藝文演出，紙風車劇團推出「紙風車返笑日」，鼓勵創意線上拍片，憑本事爭取生活費。台南市長黃偉哲今天表示，如台南市籍的藝術工作者獲錄取，獎勵金由市府支付。

旅外台南鄉親響應綠能低碳城市目標，捐贈10台電動腳踏車給台南市政府為巡園工具。黃偉哲今天出席在民治市政中心舉行的捐贈儀式，並致贈感謝狀給代為捐贈的紙風車劇團團長任建誠，感謝民間響應綠能政策。

黃偉哲表示，紙風車兒童劇團為表演團隊發聲與提供豐厚獎金，在武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫期間推出線上劇場「紙風車返笑日」，鼓勵相關從業人員拍攝1分鐘影片賺取新台幣3000元「生存獎勵金」，來維護劇團及文化工作者的生計。

他說，台南市以實際行動來響應紙風車的義舉，只要是台南市籍表演藝術工作者投稿獲得錄取，生存獎勵金將由台南市政府來支持。另外，也責成文化局針對文化部藝文產業短期紓困及中長期振興方案進行對接，針對所轄藝文業務擬定因應方案。

對於紓困方案，文化局長葉澤山表示，提出的因應疫情8大方案，包括節目演出補助、取消演出補助、場地因應協助、藝文空間補助、票房提升計畫、演出推廣計畫、藝文團隊培育輔導計畫、表演空間品質管理。相關做法將視疫情發展情況隨時進行調整，確保台南市藝文產業安然度過這段防疫低盪期。

依紙風車劇團發布新聞稿表示，3月推出線上劇場「紙風車返笑日」，鼓勵演員用自身創意，線上拍影片，憑本事爭取生活費。這是一個線上劇場平台，預計每週推出3部獲選影片，內容以創意演出為主，首波將對外廣徵劇場人宅在家「耍廢」的創意影片。只要有劇場舞台演出經驗的相關人員都可投件，希望讓因武漢肺炎取消演出的演員、技術人員，能透過創意獲得收入。（編輯：孫承武）1090303