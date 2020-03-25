降低疫情風險 澎湖北辦協調共享防疫旅館

（中央社澎湖25日電）因應近期返國須居家檢疫人數驟增，澎湖縣政府台北辦公室已協調中央提供檢疫處所，並與其他縣市共享防疫旅館，協助澎湖民眾在台灣居家檢疫，縣府盼鄉親檢疫期滿後再返澎，降低疫情風險。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，澎湖縣長賴峰偉今天表示，交通部規定3月11日起自三級疫區入境民眾，不得自機場搭乘大眾運輸返家，但允許離島民眾可搭機、船返回居住地隔離。

但部分民眾對與居家檢疫者同機、同船有所顧忌，因此建議中央在台灣本島設置集中檢疫處所，並在第一時間責成縣府相關單位協調解決方案。

澎湖縣政府台北辦公室主任陳其育表示，中央宣布19日起，所有入境者都需居家檢疫後，各縣市防疫旅館已不堪負荷。他在接獲縣府指示後透過立法院反映，中央必須動用行政資源，徵用國營事業、公股行庫員工訓練中心、會館等房舍作為防疫旅館，尤其應保留一定比例，優先供離島居民使用。

陳其育說，隨後中央疫情指揮中心指揮官陳時中24日宣布將協助離島居民在台灣集中檢疫，台北辦公室也與中央疫情指揮中心洽商具體方案。今天下午中央同意比照國內現行集中檢疫模式，提供澎湖鄉親在台灣的居家檢疫處所，並研擬酌收住宿、飲食費用。意者可洽台北辦公室專線02-23223130。

陳其育也說明，在中央提供支援前，台北辦公室已尋求多種管道，與其他縣市共享資源，都能順利滿足鄉親在台灣居家檢疫的住宿需求；但隨疫情升溫，居家檢疫人數爆增，唯有中央釋出資源，才能滿足大量檢疫處所需求。（編輯：孫承武）1090325