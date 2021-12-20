封筆近半世紀 金門許麗芬獲浯島文學獎

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73歲的許麗芬以「情牽蘇臘巴亞」勇奪金門第18屆浯島文學獎散文組首獎。她表示，感謝文友支持，讓她在遲暮之年獲得殊榮，鼓勵有文學夢想的人勇敢地寫出來，因為文學既迷人又療癒，而且夢想會成真。中央社記者黃慧敏攝 110年12月20日

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（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）封筆近半世紀，73歲的許麗芬以「情牽蘇臘巴亞」勇奪金門第18屆浯島文學獎散文組首獎。遲暮之年獲得殊榮，她鼓勵心懷文學夢者勇敢書寫，因文學既迷人又療癒，且夢想會成真。

許麗芬護專畢業後從事護理工作，她接受中央社記者專訪時表示，19歲時就以各種筆名在報刊上投稿，26歲結婚；後來在報紙撰寫專欄，正當即將在文壇上展露頭角時，因為當時島嶼封閉保守的氛圍，為了避免鋒芒太露，她忍痛封筆，工作之餘，專心相夫教子。

這一封筆就是47年。許麗芬說，這次「復出」是個意外，因為太思念母親，想為母親撰寫紀念文集，於是有了「情牽蘇臘巴亞」這篇文章，更沒想到首次參加文學獎就獲獎。

蘇臘巴亞是印尼泗水一個小島。許麗芬說，早年金門土地貧瘠，謀生不易，許多男人下南洋討生活；在她才2個月大時，父親到印尼蘇臘巴亞投靠伯父，自此了無音訊。

早年，人們以「十去六亡三在一回頭」形容落番的艱辛，許麗芬推測她的父親應該是在印尼發展不順，無顏見江東父老，以致一直未和家鄉聯絡。有一年，她和夫婿到東南亞參訪華僑會館，途中經過一處無主墳地，她孺慕之情頓生；回鄉後，夫妻兩人託僑居地親友希望父親能落葉歸根。

許麗芬說，在父親67歲時終於決定返鄉，但沒想到一抵達台灣就中風了，她趕赴台北探視，並把父親接回金門；父親也在他們母女悉心照顧下康復。

7年後，許麗芬的父親定居金門，但因不願放棄印尼國籍，每次簽證時間到，必須經過第三國過境；最後一次去新加坡時卻二次中風，這次成了真的死別。

許麗芬到印尼把父親骨灰帶回金門，就是這段旅程開啟「情牽蘇臘巴亞」扉頁。文中寫到「輕輕把您抱在身上」、「只有此刻您才真正屬於我和母親」；文中也提到，父親落番臨走前，抱著襁褓中的她，說，「等妳出嫁時我再回來」；但此去30多年，許麗芬結婚時，父親並未實踐諾言，只託親戚帶回一條項鍊，沒有隻字片語。

許麗芬回想，兒時不知多少個夜晚，常被媽媽的哭聲驚醒；就是到現在，媽媽過世7年多了，午夜夢迴之際，想到母親在早年金門困苦的環境下獨自撫養她長大，還是不禁潸然淚下；寫下「情牽蘇臘巴亞 」，是為了紀念苦命的媽媽。

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許麗芬感謝文友支持，讓她在遲暮之年獲得殊榮；她鼓勵有文學夢想的人勇敢地寫出來，因為文學既迷人又療癒，而且夢想會成真。她說，雖然早年生活歷經滄桑，但生命中還有很多故事，她會繼續筆耕，把它們寫下來。

第18屆浯島文學獎頒獎典禮18日舉行，由縣長楊鎮浯頒獎。散文組除了許麗芬，還有陳素華等人獲獎；小說組部分，資深新聞人李福井以「唐．詰訶德東遊記」，以及旅台來自金沙鎮陽翟的陳嘉甄以「粿葉村」，同獲長篇小說優等獎。（編輯：黃世雅）1101220

第18屆浯島文學獎頒獎典禮近日舉行，金門縣長楊鎮浯（前排右4）出席頒獎，與散文組首獎許麗芬（前排右3）及小說組獲獎人、資深新聞人李福井（前排左4）等人合影。中央社記者黃慧敏攝 110年12月20日