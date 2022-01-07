影視聽中心開館 蔡總統盼為文化產業注入活力

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（中央社記者王心妤台北7日電）國家電影及視聽文化中心今天舉辦開館儀式，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得及新北市長侯友宜均到場。蔡總統期待中心啟用後能共同為台灣文化產業注入更多活力。

蔡總統表示，國家影視聽中心跟上國際數位修復潮流，將台灣重要電影有系統的典藏、修復和推廣，也讓台灣電影更深耕。無論是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前或後，人們對電影的需求不會改變，期盼好的場館能讓更多人接近電影，也期許影視聽中心升級為行政法人後，一起為台灣的文化產業，注入更多的活力。

蘇貞昌表示，每部電影都是辛苦的創作也反映不同時代，之前參觀樹林片庫時，看到許多影視中心工作人員在狹小的環境中整飭底片，也有感決定加快影視聽中心二期工程。他也對在現場的侯友宜說，希望能盡快完成二期土地移轉，影視聽中心開館，有了自己的家，也能讓影視聽資料發揚光大，繼續傳承眾人的記憶與希望。

侯友宜表示，期待影視聽中心未來能繼續和國際接軌，即將建設的二期博物館及典藏，能給過去及未來的電影人更美的家。

影視聽中心董事長藍祖蔚感謝各界的支持，「希望未來讓更多人了解有典藏文物才有歷史，有記憶才有故事，保存台灣人的記憶是我們的責任，讓台灣人知道台灣人的故事，讓世界更了解並看見台灣。」（編輯：張芷瑄）1110107

國家電影及視聽文化中心7日舉行開館典禮。圖為國家電影及視聽文化中心外觀。中央社記者王飛華攝 111年1月7日

國家電影及視聽文化中心7日正式開館啟用。圖為國家電影及視聽文化中心放映廳。中央社記者王飛華攝 111年1月7日

國家電影及視聽文化中心7日開館，正式啟用。圖為國家電影及視聽文化中心外的名人牆。中央社記者王飛華攝 111年1月7日