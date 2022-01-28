漫畫家曾耀慶 9月前進西班牙「談論藝術」藝術村

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文化部111年首度與西班牙「談論藝術」藝術村（Hablar en Arte）合作辦理駐村計畫，將由漫畫家曾耀慶於9月至10月赴西班牙駐村創作2個月。（曾耀慶提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月28日

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（中央社記者王寶兒台北28日電）文化部今年首度與西班牙「談論藝術」藝術村（Hablar en Arte）合作辦理駐村計畫，決選結果今天出爐，將由漫畫家曾耀慶今年9月至10月赴西班牙駐村創作2個月。

曾耀慶畢業於國立台灣師範大學美術系西畫組，近年屢以漫畫創作創下亮眼成績，包含2020年與多名漫畫家合力創作「夜長夢多」入圍金漫獎年度漫畫大獎，去年更獲法國在台協會邀請赴布洛瓦漫畫節，並即將與法國著名漫畫編劇Frédéric Debomy合作出版作品。

夢境、探尋自我狀態為曾耀慶作品常見元素，例如他首部漫畫作品「漫畫的女兒」，就以夢境作為時空界線，探討作品與創作者間的關係。

這次受到西班牙評選委員青睞而獲選的西班牙「談論藝術」藝術村駐村計畫，曾耀慶以「惡夢花園創作計畫」為題，預計著眼於西班牙與台灣近代歷史相近之處，發展虛構劇情漫畫。

文化部今天發布新聞稿表示，今年文化部首度合作的西班牙「談論藝術」藝術村位於馬德里，是2002年創辦的非營利組織，也是社會創新及藝術行動計畫的實驗室，涵蓋範圍包括當代創意、文化管理、藝術教育創新及跨域整合。

文化部表示，這次獲選漫畫家有機會與各國漫畫家交流，駐村單位也將安排與當地漫畫家會面，並協助免費參觀Heroes Comic Con Madrid及參加展會相關活動。

文化部指出，期望這次首度與西班牙「談論藝術」藝術村的合作，能為駐村漫畫家激盪出更多創作火花及國際合作機會，更進一步拓展台灣漫畫的能見度。（編輯：戴光育）1110128