茅房到WC 伊斯坦堡廁所展覽照見文明演進[影]

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伊斯坦堡名為「從蹲坑旱廁到沖水式廁所展覽」，2021年10月29日展示在歐洲和伊斯蘭國家為主地區蒐集的近500件文物，呈現相關地區廁所文化演進。中央社記者何宏儒伊斯坦堡攝 111年2月5日

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（中央社記者何宏儒伊斯坦堡5日專電）沒有下水道系統的年代，處理排泄物的方式可能令身處文明社會的你我驚愕。伊斯坦堡一項以廁所為主題的展覽，讓參觀者從器物展示和文學呈現等面向，感受這件人生大事。

在伊斯坦堡貝伊奧盧區（Beyoglu）以林立古董店著稱的街區裡，名為「從蹲坑旱廁到沖水式廁所」的常設展覽中，古董商翁穆許（Nevzat Onmus）展示耗時10年在歐洲和伊斯蘭國家為主地區蒐集到的近500件文物，忠實呈現相關地區廁所文化演進，讓人想見從羅馬帝國、中世紀，到當代人，如廁時的樣貌。

「人一出生就得如廁且一日數次。一定程度而言，廁所的歷史就是人類的歷史。」策展人切維克（Sezgin Cevik）告訴中央社記者：「男人、女人、小孩如廁時使用的器物琳瑯滿目，有些叫人驚愕，也令人莞爾。」

例如展品中有種木管子，大部分參觀者都以為那是用來吸用菸草的菸斗。但是切維克揭曉謎底，原來木管子是幫助兒童小便的器具，而且男寶寶、女寶寶有別。如果用錯了地方，不僅貽笑大方，而且會令人作嘔。

另外一件文物參觀者一看就知道是馬桶，兩邊有把手可以扶握，左側上方還有個拉鈴。原來這是法國國王路易十四御用馬桶的複製品。切維克說：「如廁完畢，他（指路易十四）會拉鈴，讓傭人進去清潔龍體。」

器物之外，展品也有詩詞書畫。例如有張描繪中世紀末期巴黎街景的圖畫，一旁用法文和土文寫著「小心水」，圖畫內容是建築物內站立窗邊婦人隨手將便盆往街上倒的剎那。想像一下遭此飛來橫禍的窗外人們，不難感受到那怵目驚心的片刻。

翁穆許還有一件以鄂圖曼土耳其語字母書寫的書法收藏，上頭寫道「注意，鉛垂線」。原本掛在伊斯坦堡某清真寺廁所牆壁上的書法，其實是要提醒使用者如廁時得像進行建築量測般不偏不倚地「準投」，以保持那私密空間潔淨。

另一展品出自義大利羅馬卡拉卡拉浴場（Baths of Caracalla），是公元2至3世紀大理石雕馬桶的複製品，它兩側有雙輪戰車造型浮雕，十分吸睛。若非石椅正中心被挖了個洞，這件大理石雕刻作品的用途還真會讓人摸不著頭緒。

在文明社會中，如廁往往被當成不登大雅之堂的小事，但是不能否認，它有時會帶來尷尬、甚至痛楚，成為名符其實的「民生大事」，尤其在一時無法「方便」的情況下。

如廁的片刻也可能非常寶貴。放鬆和獨處往往有助於釋放內在意識的潛能，可能會觸發諸多靈感，足見小隔間神奇之處。廁所還可以作為觀察社會文明程度的某種指標，在世界不同角落如廁時也可能遭遇文化衝擊。

「從蹲坑旱廁到沖水式廁所」展覽還設計了專屬飲料，彷彿要讓參觀者邊喝邊思考，在接受眼前如廁文化洗禮之際跟它迸擦出火花。

飲品瓶身寫道：「世上沒有比大吃大喝一頓之後心無罣礙走趟茅房更美好的事。」廁所的絕妙之處和它對於人生的重要性，已盡在不言中。（編輯：林憬屏）1110205

伊斯坦堡廁所展覽2021年10月29日展示的法國國王路易十四御用馬桶複製品。主辦單位稱，如廁完畢，國王會拉鈴，「讓傭人進去清潔龍體」。中央社記者何宏儒伊斯坦堡攝 111年2月5日

伊斯坦堡廁所展覽2021年10月29日展示的公元2至3世紀大理石雕馬桶複製品。展品兩側有雙輪戰車造型浮雕，正中央的洞說明其用途。中央社記者何宏儒伊斯坦堡攝 111年2月5日

伊斯坦堡廁所展覽2021年10月29日展示以鄂圖曼土耳其語字母書寫的書法收藏，上頭寫道「注意，鉛垂線」，提醒如廁時得像進行建築量測般不偏不倚地「準投」。中央社記者何宏儒伊斯坦堡攝 111年2月5日

伊斯坦堡「從蹲坑旱廁到沖水式廁所展覽」策展人切維克（圖）2021年10月29日受訪時指出：「一定程度而言，廁所的歷史就是人類的歷史。」中央社記者何宏儒伊斯坦堡攝 111年2月5日

伊斯坦堡廁所展覽2021年10月29日展示的中世紀末期巴黎街景圖畫，法文和土耳其文寫著「小心水」，描繪建築物內站立窗邊婦人隨手將便盆往街上倒的剎那。中央社記者何宏儒伊斯坦堡攝 111年2月5日