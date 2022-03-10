北市交明日之星優勝者音樂會 3音樂家展現實力

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）台北市立交響樂團「明日之星甄選」進入第12屆，致力發掘年輕演奏人才，今年3名大提琴家王敦昱、低音提琴家王靖云及小提琴家蔡孟頻脫穎而出，將於北市交舉行音樂會。

北市交發新聞稿表示，明日之星甄選行之有年，一直以來被視為年輕音樂家開啟演奏職涯的重要起點之一。今年經3輪競爭，選出包括大提琴家王敦昱、低音提琴家王靖云及小提琴家蔡孟頻，3名音樂家都不滿18歲，深具潛力。

現為高二生的大提琴家王敦昱將演出普羅科菲夫「E小調交響協奏曲」。王敦昱7歲開始學大提琴，有許多參賽經驗的他曾獲得104學年度全國學生音樂比賽大提琴個人組特優第一名、106學年度全國學生音樂比賽個人組大提琴第二名、108學年度全國學生音樂比賽個人組大提琴第三名及110學年度桃園市一區個人組大提琴第一名，目前就讀武陵高中音樂班，由唐鶯琦老師指導。

同樣也是高二生的低音提琴家王靖云目前就讀於中正高級中學音樂班三年級，師事傅永和老師，曾參加蘭陽國際低音提琴夏令營，並接受契科夫（Artem Chirkov）、玻契尼（Alberto Bocini）、徐崇育、巴貝（Thierry Barbe）、盧格（Petru luga）等大師指導。她將演出當代作曲家庫謝維茲基「升F小調低音提琴協奏曲」。

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小提琴家蔡孟頻曾獲得108學年度全國學生音樂比賽高中職A組特優第二名、110學年度台北市學生音樂比賽南區特優第一名，並曾獲優異獎學金參加美國加州Music@Menlo室內音樂節、獲選由美國在台協會所舉辦之青年領袖交流計畫一員。目前就讀國立台灣師範大學一年級，師事陳沁紅教授。她將演出康戈爾德「D大調小提琴協奏曲」。

2022年TSO第12屆明日之星優勝者音樂會將於3月12日舉行，地點在台北市中山堂中正廳舉行，免費索票入場。（編輯：張芷瑄）1110310