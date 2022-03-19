顧寶明心肺衰竭過世 果陀創辦人讚留下精彩角色

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北19日電）果陀劇場創辦人梁志民今天證實資深演員顧寶明因心肺衰竭過世，享壽71歲。梁志民表示，顧寶明留下許多精彩故事與角色，且不在乎是否有豐厚收入，是「不計名利的全心投入」。

梁志民今天在臉書證實顧寶明過世消息。他發文回憶，兩人首次合作舞台劇是2003年的ART，顧寶明在劇中有一段10多分鐘且一人分飾多角的獨白戲，每次演戲前都能看著他一字不漏地在舞台上反覆練習，從第1場到第76場，從不懈怠。

2020年演出「接送情」時就算因COVID-19疫情只有一半觀眾，梁志民仍難忘感受觀眾的掌聲不減，也讓梁志民有機會記錄顧寶明在台上的演出，「這應該是上帝給我、和喜愛寶哥的朋友們，最珍貴的恩賜」。

梁志民提到大學時就認識顧寶明，他在幕前輕鬆風趣，私下其實非常嚴謹，「不管對劇本、表演，或是對自己的要求，非常非常嚴格，甚至可以說是到『一絲不苟』的程度，和他合作過的演員一定贊成我這樣的說法」。

梁志民說，顧寶明專注台詞與動作的動機，因此再荒謬的台詞到了他口中都變得極為真實，讓人忍不住發笑。

梁志民表示，顧寶明的離開是慟失一名在舞台上全心投入、精彩傑出的演員，還有生活上溫暖幽默的長輩、朋友，「感謝他帶給我們這麼多精彩生動的角色和生命故事」。（編輯：張芷瑄）1110319