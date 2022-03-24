唐川辭世 李永得代表頒贈總統褒揚令

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（中央社記者王寶兒台北24日電）資深演員唐川（本名曾均崧）13日辭世，文化部長李永得今天出席追思儀禮弔唁，並代表總統蔡英文頒贈總統褒揚令，由唐川遺孀包蓮美代表受贈。

文化部長李永得今天透過新聞稿表示，綜觀唐川近50年的演藝生涯，他透過自身不斷地學習與推進，提攜後輩，投身客語創作、演出與傳承，對台灣影視產業及客語文化具卓越貢獻。

唐川於1952年生於台灣苗栗南庄，2008年以「神秘列車」獲金鐘獎迷你劇集男配角獎、2010年以「討海人」獲金鐘獎迷你劇集/電視電影男主角獎、2021年以客家電視台電影「窩卡」入圍金鐘獎迷你劇集（電視電影）男主角獎；2012年以節目「日頭下．月光光」入圍電視金鐘綜合節目主持人獎。

文化部表示，唐川也不遺餘力推動客家語言文化，長期以流利的客語參與相關展演，透過精彩的說唱藝術，結合新媒體的運用，傳達客語文化特色，傳承客家文化精神。

唐川曾擔任客家委員會諮詢委員，致力於客家語言及文化推廣，今年獲得教育部推展本土語言傑出貢獻獎個人獎，對台灣文化深具重要影響。（編輯：屈享平）1110324