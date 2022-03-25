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顧寶明辭世 李永得表達遺憾不捨

2022/3/25 10:23（3/25 11:01 更新）
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資深藝人顧寶明於3月19日辭世，享壽72歲。文化部長李永得（前右）25日上午前往靈堂致意，表達深摯哀思與敬意。（文化部提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月25日
資深藝人顧寶明於3月19日辭世，享壽72歲。文化部長李永得（前右）25日上午前往靈堂致意，表達深摯哀思與敬意。（文化部提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月25日
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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）資深藝人顧寶明於3月19日辭世，享壽72歲。文化部長李永得今天上午前往靈堂致意。李永得表示自己也是顧寶明的資深戲迷，對於顧寶明辭世表達深摯哀思與敬意。

李永得表示，顧寶明一生熱愛表演，活躍於電視、電影及舞台劇，並獲金鐘、金馬等獎項肯定，成就卓越，對於顧寶明表達深摯哀思與敬意。

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文化部今天發新聞稿表示，顧寶明長年參與台灣電視、戲劇及舞台劇演出，1982年以「華視劇展」單元劇「他是我兄弟」獲第17屆金鐘獎最佳男演員獎，1992年以「暗戀桃花源」獲第29屆金馬獎最佳男配角，2006年以「砲彈與菜刀」獲第41屆金鐘獎迷你劇集最佳男配角，精湛演出為觀眾帶來無數歡笑，獲封喜劇泰斗稱號。

文化部表示，顧寶明辭世讓人感到不捨，但相信他在每齣作品留下的表演身影，都將帶給世人無限的想念。（編輯：張芷瑄）1110325

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