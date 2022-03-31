臺灣國樂團弦樂組出動 無指揮演出「弦情旅記」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

臺灣國樂團將推出「弦情旅記」音樂會，樂團弦樂組以無指揮形式演出挑戰彼此默契，展現樂曲的動人聲響。（臺灣國樂團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年3月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北31日電）在國樂團編制中，擦弦樂器負責旋律，地位舉足輕重，臺灣國樂團將推出「弦情旅記」音樂會，樂團弦樂組以室內樂形式無指揮演出挑戰彼此演出默契，展現弦樂樂曲動人聲響。

臺灣國樂團副首席、擦弦組聲部長高孟嵐在臺灣國樂團發布的新聞稿中表示，這次的曲目在意境與編制上，從大家耳熟能詳的台語歌曲「河邊春夢」為素材的「歸鄉夢」，到表現當代音樂新聲響、具挑戰性的「飛嶼」，呈現弦樂多樣面貌。

身為高雄子弟的團員葉維仁特別推薦全新風貌的「油紙傘下的回憶」，這首樂曲原為二胡協奏曲，臺灣國樂團特別委請原作曲者朱雲嵩改編為弦樂合奏版，原本獨奏單旋律客家「老山歌」線條，在弦樂合奏的群體詮釋下，聲音層次更顯豐富。

臺灣國樂團團員吳宜芳以弦樂的高音聲部與低音聲部的旋律線條，象徵男女舞者所創作的「探戈．舞」，編制為弦樂五重奏加上打擊，也深具特色。

至於臺灣國樂團樂團經理王乙聿被北藝大撤銷碩士學位一事，是否會影響樂團經理一職，傳藝中心主任陳悅宜接受中央社記者訪問表示，目前正在處理中，確認相關規定與審議程序完備後會有進一步做法。

臺灣國樂團「弦情旅記」音樂會將於4月8日舉行，地點在衛武營國家藝術文化中心表演廳。（編輯：陳仁華）1110331