千絲萬縷繡山水 故宮緙繡展見工藝之美

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國立故宮博物院2日起推出「鏤繪集錦—緙繡山水人物特展」，展現緙絲和刺繡工藝之美，歡迎民眾前往品味欣賞。圖為宋代緙絲展品「謝安賭墅圖」。（故宮提供）中央社記者王寶兒傳真 111年4月1日

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（中央社記者王寶兒台北1日電）書畫精品只能存在於紙上嗎？運用緙絲與刺繡技巧，從布面上看山水與人物，別具工藝之美。國立故宮博物院集結典藏緙繡作品，明天起推出「鏤繪集錦—緙繡山水人物特展」。

緙絲織品和刺繡作品是運用截然不同的工藝製作而成。緙絲織品須先將紋樣描繪在經面上，再依畫稿所需的各色絲線，來回穿梭於圖形的經線之間；刺繡則在既有的絲織品如絹、綾、綢、緞等材料上，鈎描花紋圖案，再以針引線，將圖案繡出。

故宮今天發新聞稿表示，故宮典藏的緙繡作品質量俱精，此次集結山水及人物等相關題材展出，規劃「山水清音」、「佛道人物」、「故事人物」及「名家名作」等主題。

「山水清音」單元展現緙繡工藝家，將絲線轉化為丹青，呈現不亞於繪畫的山水作品。其中「宋沈子蕃緙絲秋山詩意軸」及「宋緙絲山水軸」2幅作品可見為同一底稿，但左右相反，充分展現緙絲正反兩面如一的工藝特色。

「佛道人物」單元展示多元豐富的宗教題材內容，從場面浩大的說法圖，到八仙拱壽等，因有祈願吉祥安康意涵，成為當時祝壽或饋贈的絕佳禮品。

「故事人物」單元呈現明清時代，不少緙繡工作坊為迎合市場需求，推出以傳奇典故或是風俗戲曲等題材的作品，如「呂布戲貂嬋」等，以色彩豐富的緙絲刺繡來呈現，更引人入勝。

回顧緙絲刺繡精品，少有工藝家留名，「名家名作」單元展出少數留名作品，如宋代工藝名將沈子蕃、朱克柔，以及明代以顧名世家族聞名的顧繡等。

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故宮比喻，緙絲為「無中生有」的工藝，而刺繡則是「錦上添花」之作。本次特展將邀請傳統藝術保存者緙絲專家黃蘭葉參與，將於5月展覽活動中現場展演緙絲技術，邀請民眾欣賞工藝家如何透過「無中生有」及「錦上添花」的極致工藝，打造艷麗的經緯世界。

「鏤繪集錦—緙繡山水人物特展」將於明天起於故宮北部院區210、212陳列室展出至6月26日。（編輯：張芷瑄）1110401