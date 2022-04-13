黃于芬舞作「談彈」 橡皮筋做道具展現拉扯衝突

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舞蹈空間舞團將推出編舞家黃于芬新作「談彈」，以橡皮筋等彈力道具為發揮題材，反映人們在現實生活中的拉扯與衝突。（舞蹈空間舞團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 111年4月13日

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）舞蹈空間舞團將推出編舞家黃于芬新作「談彈」，以橡皮筋等彈力道具做發揮，反映當下人們在現實生活中的拉扯與衝突。舞者排練中被道具打到尖叫，緊張感就連觀眾也會跟著揪心。

編舞家黃于芬今天在宣告記者會上表示，被橡皮筋打到誰都知道會痛，但對橡皮筋要拉多長、多遠、多強力道的「恐懼」其實遠勝於那一剎那的疼痛，「人生何嘗不是如此，有時會被突如其來的驚訝震到，有時預期會很震撼的事，真正發生時，未必不能承受。」

曾任舞蹈空間舞者長達10年的黃于芬，2度代表舞團赴歐洲參與國際共製，長時間旅歐經驗，促使黃于芬逐漸走向創作之路。她曾獲國藝會「新人新視野」及文化部「表演藝術結合科技跨界創作」計畫支持與肯定。

黃于芬表示，2021年她在準備交大應用藝術研究所博士論文階段，同時期待已久的女兒也在COVID-19疫情中誕生，這次作品也可以是她回應身為新手媽媽、教學、研究與創作者多重身分與壓力下的「反制之道」。

這次有別於編舞家主導的工作模式，黃于芬邀請空間暨燈光設計黃申全及國家文藝獎得主服裝設計林璟如共同參與創作，把舞台上視覺所及之處，全都發展成為舞作動機，3人透過橡皮筋與彈性繩加入創作，也讓舞作充滿各種想像空間。

排練過程中舞者們經常豁出去挑戰各種彈性道具及服裝，不時出現驚聲尖叫，甚至跌到鼻青臉腫、摔壞牙齒。旅英策展人葉紀芠就說這是她過去前所未見、新創的「沉浸式」演出，觀者會不由自主地跟著「揪心」起來。

舞蹈空間舞團勥3「談彈」將於5月26日到29日演出，地點在舞蹈空間舞團。（編輯：張雅淨）1110413