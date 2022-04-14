更多編輯台推薦新聞：
確診者醫療分流新制 14日起醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案
生活

確診者醫療分流新制 14日起醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

療癒畫家黃琯予大地之愛個展 展現豐富生命力

2022/4/14 18:33（4/14 19:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
有「療癒畫家」美稱的藝術家黃琯予（圖），其父親黃憲仁為中部知名繪畫工作者，她自幼便承襲父親繪畫天分，從小陪父親至許多電影院畫大型看板，奠定日後繪畫基礎。（黃琯予提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月14日
有「療癒畫家」美稱的藝術家黃琯予（圖），其父親黃憲仁為中部知名繪畫工作者，她自幼便承襲父親繪畫天分，從小陪父親至許多電影院畫大型看板，奠定日後繪畫基礎。（黃琯予提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中14日電）藝術家黃琯予因畫風細膩、作品逼真寫實，且題材深富藝術療癒力，在畫壇有「療癒畫家」稱號，她即日起至4月29日在台南市舉辦「大地之愛」個展，展現藝術療癒與豐富生命力。

黃琯予1967年出生於南投埔里，父親黃憲仁為中部知名繪畫工作者，黃琯予自幼便承襲父親的繪畫天份，從小陪著父親至許多電影院畫大型看板，她因觀察入微，奠定了日後繪畫基礎。

黃琯予自復興商工美工科畢業後，前往日本就讀天理大學，學習語文及繪畫技術，開拓她在藝術領域的多元視野。返台後，黃琯予開始致力於藝術創作，由於她的畫風細膩，作品逼真寫實，題材深富藝術療癒力，在畫壇有「療癒畫家」的稱號。

黃琯予告訴中央社記者，創作的意義，不僅是陶冶心性，也是記錄大地萬物，更重要的是激發人性之美。創作的路很孤寂且辛苦，但都有貴人相助，一路走來帶給她鼓勵跟肯定，她要感謝很多人。

黃琯予說，像是聖覺寺自圓法師、法國巴黎東方大學健康管理學院院長林春文教授等人，遠從各地來到市政府的民治中心來參觀畫展，帶給她鼓勵跟肯定，她相當感動。聖覺寺自圓法師則非常肯定黃琯予的付出及用心，她的展覽，非常值得一看。

黃琯予也提到，父親影響她最深刻的一句話是：「生活再怎麼辛苦，畫畫就能讓心靈豐富」。為了紀念父親以畫傳愛，在台中成立「藝術故事館」，希望以畫筆傳達愛同時，展現藝術療癒人心的美好能量與豐富生命力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

一名陳姓民眾說，黃琯予畫作線條明顯且有特色，優美，展現強烈的創作靈感及生命力，更呈現出悲天憫人的大愛，不但富有靈性更具有療癒性，是台灣相當難得創作藝術家，所以特別抽空前來觀賞，以行動支持美女畫家，同時洗滌遭社會污染的心靈。

黃琯予「大地之愛」創作個展，在台南市政府民治市政中心一樓大廳，從即日起展至4月29日，共展出油畫作品52件，歡迎民眾前往參觀。（編輯：卞金峰）1110414

藝術家黃琯予（右）因畫風細膩、作品逼真寫實，且題材深富藝術療癒力，在畫壇有「療癒畫家」之稱，即日起在台南市政府民治市政中心1樓大廳舉辦個展「大地之愛」，展期持續至29日。（黃琯予提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月14日
藝術家黃琯予（右）因畫風細膩、作品逼真寫實，且題材深富藝術療癒力，在畫壇有「療癒畫家」之稱，即日起在台南市政府民治市政中心1樓大廳舉辦個展「大地之愛」，展期持續至29日。（黃琯予提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月14日
藝術家黃琯予（左）即日起至29日在台南舉辦創作個展「大地之愛」，展示52件油畫作品，展現藝術療癒人心的美好能量與豐富生命力。（黃琯予提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月14日
藝術家黃琯予（左）即日起至29日在台南舉辦創作個展「大地之愛」，展示52件油畫作品，展現藝術療癒人心的美好能量與豐富生命力。（黃琯予提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載