2022走讀台灣活動起跑 李永得：書比槍砲強大

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（中央社記者邱祖胤台北23日電）今天是世界閱讀日，文化部長李永得參加「2022走讀台灣」活動時表示，書比槍砲還要強大，世界各地的人透過閱讀理解彼此，戰爭和侵略發生的可能性就會越少。

根據文化部發布新聞稿，文化部自2019年起辦理「走讀台灣」活動，累積超過300多條路徑，挖掘許多文本與地景，讓閱讀成為民眾日常。

李永得現場致詞時表示，近年人類經歷許多大事，如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，以及俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，這段期間他閱讀許多文章，其中一篇「書比槍砲要強大」，令他印象特別深刻。

李永得表示，文章中提到「書是思想交流的媒介，是靈魂對話的場所」，假使大家都多讀書，彼此就能夠互相了解，「你能夠對周邊不同文化族群、不同國家、不同地域和領域的人都能互相理解，愈多理解，戰爭和侵略發生的可能性就會越少」。

李永得也提到今年走讀活動的特色：自由和多元，推廣多元語言是文化部重要政策，期待每一個不同族群都以自己的族群文化為榮，這次推廣的路線包括台語、客語、原住民族語、手語、馬祖語等各種不同語言，都非常值得鼓勵。

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今年文化部17個附屬館所同步推動「走讀活動」，在文學、音樂、建築、工藝、在地民俗、漫畫等6大主題下，辦理音樂會、閱讀市集、書展、實境戲劇、歌謠導聆等活動。包括國家鐵道博物館等備處辦理「從北門到松山─台北鐵道探源走讀」，國立台南生活美學館辦理「城市走繪，看見不同的台灣」等活動，開放民眾報名參加。

此外，文化部為串聯民間單位能量，自即日起至5月23日止，受理「走讀台灣主題路徑建置計畫」民間單位徵件，邀請全國實體書店、出版單位、文史工作室等民間單位共同策辦精選文本與特色路徑，可至文化部獎補助系統（https://grants.moc.gov.tw/Web/index.jsp）申請。（編輯：陳政偉）1110423