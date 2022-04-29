活絡市場 進口展品免繳納稅款保證金新制上路

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（中央社記者王寶兒台北29日電）文化部與財政部去年訂定「參展或拍賣之文物藝術品標本進口免繳納稅款保證金辦法」，經文化部認可的單位未來要進口展品，能向海關提供書面保證，明天起開放申請認可資格。

文化部今天發布新聞稿，為強化藝文交流及活絡藝術交易市場，且落實「文化藝術獎助及促進條例」第30條規定，文化部和財政部於去年11月19日訂定「參展或拍賣之文物藝術品標本進口免繳納稅款保證金辦法」。

文化部指出，在未訂定「參展或拍賣之文物藝術品標本進口免繳納稅款保證金辦法」前，展覽物品進口時，依「關稅法」及其施行細則規定，須由政府有關機關、行政法人或公營事業單位等提供書面保證，才能免繳納稅款保證金。

文化部表示，「參展或拍賣之文物藝術品標本進口免繳納稅款保證金辦法」發布施行後，則可由納稅義務人以外且經認可的國內主辦單位或舉辦參展、拍賣的業者、團體向海關提供書面保證，免繳納稅款保證金獲得放行。

有意申請文化部認可的單位、業者或團體，每年則會有2次申請時間，今年第1次申請時間從5月1日起到5月31日，可以郵寄方式向文化部提出申請。

有關「參展或拍賣之文物藝術品標本進口免繳納稅款保證金辦法」申請表、應檢附文件表、問答集QA，可上文化部官網查詢。（編輯：張芷瑄）1110429