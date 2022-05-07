德國藝術家個展 翻玩光影魔術

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德國藝術家克里斯蒂安．格琳（Christiane Grimm）在台灣首檔個展「漸層」7日在台北開展，特別按照場地創作全新大型裝置作品Solar Winds，走進觀賞，便有如身處金黃色隧道。（Bluerider ART提供）中央社記者王寶兒傳真 111年5月7日

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（中央社記者王寶兒台北7日電）光不只能照亮空間，也能成為空間裡的主角。德國藝術家格琳首度於台灣舉行個展「漸層」，利用立體漸層作品，實驗光線於不同角度、位置產生的變化，今天開展。

克里斯蒂安．格琳（Christiane Grimm）畢業於斯圖加特大學建築所，她長期實驗研究光線、色彩、空間如何與特殊玻璃、壓克力等材質結合，讓光線影響圖像，進而顯現不同樣態。

格琳在2019年曾受藝廊Bluerider ART之邀，參與「翻牆」實驗特展，台灣第一檔個展「漸層 」也在Bluerider ART 台北．敦仁舉行，她特別按照場地創作全新大型裝置作品Solar Winds，走進觀賞，有如身處金黃色隧道。

除Solar Winds以外，Bluerider ART透過新聞稿表示，其他雕塑、牆上裝置的各種幾何形狀，也產生非靜止、不插電的動態效果，小型立體雕塑作品則以水平、垂直的片狀空間構成如同建築的微縮模型空間。

克里斯蒂安．格琳個展「漸層」即日起於Bluerider ART 台北．敦仁展出至6月26日。（編輯：謝雅竹）1110507