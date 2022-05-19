台北當代藝術博覽會登場 解構野狼125

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藝術家徐瑞憲的作品「夢想盒」於第3屆台北當代藝術博覽會展出，他將野狼125機車的零件一一拆解、排列，看來如組裝玩具的零件，這款機車款式在台灣同時具有時代意義，對徐瑞憲而言，也代表一個男孩成長過程中的勇氣與挑戰。（台北當代藝術博覽會提供）中央社記者王寶兒傳真 111年5月19日

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（中央社記者王寶兒台北19日電）野狼125機車曾伴隨無數人走過青春歲月，藝術家徐瑞憲解構野狼125機車，成為作品「夢想盒」，既以作品展現時代情懷，也象徵當代藝術能量，今天隨台北當代藝術博覽會開幕展出。

第3屆台北當代藝術博覽會今天下午於台北世貿中心一館開幕，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，距離上一屆實體展會，已是2020年。台北當代共同創辦人暨聯合總監任天晉（Magnus Renfrew）表示，很高興展會睽違2年能重回台北，今年不少國際畫廊代表願意接受隔離飛抵台北，非常感謝他們的支持。

台北當代聯合總監岳鴻飛（Robin Peckham）表示，台北當代藝術博覽會的宗旨是希望展會成為亞洲新生代藝術交流據點，他格外感謝年輕收藏家、年輕畫廊及年輕藝術家們，今年展會特別針對年輕收藏家開設「藝術解密」的教育工作坊，讓大家了解收藏知識。

台北當代藝術博覽會今年串聯實體展會與數位展場，分別有3大畫廊展區及6大公共藝術計畫，共計有62間國際畫廊、200名藝術家及1000件來自世界的當代藝術作品參展。

3大畫廊展區包含集結最具國際規模頂級畫廊的「當代網域」（Galleries）區、聚焦新興畫廊及亞洲文化脈絡連結的「新生維度」（Edge）區及主打年輕藝術家或中生代藝術家個展的「微型單元」（Solo）區。

公共藝術展區的「實境計畫」今天也在開幕日揭曉，共有3組大型藝術裝置作品挑戰空間限制，包含藝術家郝經芳與王令杰的作品「星空」，將在展覽現場為觀眾帶來開幕當晚的星空樣貌，希望帶給現場觀眾跨越時間和空間的視角，即時感受閃亮星空；而藝術家邱承宏則以3D列印技術等比放大水泥雕塑的裂縫與缺陷，從模擬的「自然」中，省思人類定位。

特別的是藝術家徐瑞憲的作品「夢想盒」，他將野狼125機車的零件一一拆解、排列，看來如組裝玩具的零件，這款機車款式在台灣同時具有時代意義，對徐瑞憲而言，也代表一個男孩成長過程中的勇氣與挑戰，此次同樣以一部機車來完成未來的種種實踐與生命體驗。

第3屆台北當代藝術博覽會公眾展期將在明天起至22日於台北世貿中心一館登場。（編輯：陳政偉）1110519