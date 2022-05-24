台中陸府植深館吳孟璋個展 聆賞空間與石雕對話

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市藝文場館陸府植深館即日起邀請石雕創作藝術家吳孟璋舉辦「倚光寓影個展」，策展人沈伯丞今天表示，首次將植深館與石雕作品一體呈現，讓石雕作品與空間展開時空對話。

沈伯丞在開幕式中指出，這場展出的核心概念就是將生機盎然的「陸府植深館」建築空間作為載體，裝盛著石雕創作，在一天不同時刻的時間推移下及觀賞動線行進的時間軸下，隨著作品與環境、光影間的移動中，構成「詩性空間」體驗，希望觀眾可以將整個展場空間視為「一件作品」。

「陸府植深館」是由室內設計師陳天助以綠意景觀連結室外、室內空間，減低人造裝修的比例，讓「植深館」的空間不論舉辦藝文展覽，或是表演講座，都能有和諧的視覺畫面呈現，主辦單位表示，這次展覽也是首次將植深館空間當作創作主體，盼能讓觀賞者沉浸其中。

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沈伯丞表示，這次展覽規劃3大展區，透過作品展出的動線，引導觀眾一同領會藝術家吳孟璋在石材的「自然型態」與「人為意識」之間的調和創作過程，同時也讓觀賞者對於自然與人為相互平衡的反思，將展出到7月10日為止。

其中，第1展區以「植深館」生態庭園與大廳為主體，展出17件大型石雕作品。而2樓長廊展區，則集結吳孟璋自1998年間創作的珍貴手稿。另外在2樓內展廳，則展出石雕作品7件，特意保留下來石頭的自然肌理與質地，在幽微的燈光照射下更顯清晰，等待聆賞者細細發掘藝術家與自然間的對話。（編輯：張芷瑄）1110524