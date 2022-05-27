讓文化生生不息 全國文化會議5/28登場

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）以「文化，生生不息」為主題，文化部「2021-2022全國文化會議」將於5 月28日及29日舉行，透過公民參與蒐羅各界意見，2天會議將提出下一階段文化部施政方向及重點。

文化部今天發布新聞稿表示，為廣納各界意見研議全國文化發展事務，依「文化基本法」規定每4年應召開全國文化會議，原訂2021年舉辦的全國大會因疫情影響，順延至今年辦理。

文化部表示，全國文化會議已是制度化的會議，每次選擇不同討論議題重點，透過一次次的全國文化會議，逐步建全台灣文化環境與產業體質。

「2021-2022全國文化會議」扣合「生活文化」與「文化生產」兩大面向，從2021年10月到11月間，辦理北區、中區、南區、東區4場次分區論壇與6場次專家論壇。

針對10場論壇的結論，召開22場次工作會議、2場政策聚焦會議及預備會議，與各領域專家來回討論，爬梳解決文化生態系與產業問題具可行性的政策建議。

文化部指出，分區論壇以「強化在地文化歷史」、「台灣文化價值之轉譯與應用」、「推動文化跨域與國際合作」及「青年參與及文化平權」4大主題；專家論壇則在「影視音產業」、「IP內容產業」、「視覺藝術」、「表演藝術」、「文化數位傳播」及「文化科技應用」等6大領域深入探討。

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全國文化會議中將逐一報告各議題的政策建議並開放討論，最後由文化部總結回應並揭櫫未來文化政策方向，透過參與式的政策制定過程，研擬貼近民意及產業需求的文化政策。

因應疫情，「2021-2022全國文化會議」全國大會採實體會議與線上參與方式並行，實體會議將在台北國際會議中心宴會廳舉行，線上則在「全國文化會議」官方網站及YouTube頻道直播，民眾亦可透過會議軟體Slido線上發言機制，表達意見，一同關心台灣的文化發展與未來。（編輯：張芷瑄）1110527