韓國網漫「如蝶翩翩」 入圍威爾艾斯納漫畫產業獎

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（中央社記者王寶兒台北30日電）曾改編連續劇的韓國網路漫畫「如蝶翩翩」，至今在台灣已累積近90萬的漫畫閱讀次數，今年獲得美國威爾艾斯納漫畫產業獎提名，將和「蝙蝠俠」系列作角逐最佳網漫獎。

漫畫「如蝶翩翩」由作者HUN撰寫劇本，並由插畫家JIMMY繪製，故事描述一名70歲老人沈德出和一名年輕的芭蕾舞者李采祿相遇，並一起逐夢的忘年情誼。

「如蝶翩翩」於2020年進軍台灣的韓國網路漫畫平台KAKAO WEBTOON連載，目前已完結，去年改編為同名連續劇，在台灣累積高人氣，也曾於台灣出版漫畫單行本。

美國威爾艾斯納漫畫產業獎（Will Eisner Comic Industry Awards）以已故漫畫家威爾艾斯納（Will Eisner）命名，又被譽為漫畫界的奧斯卡獎。

HUN透過KAKAO WEBTOON表示，過去20年裡，他有幸獲得漫畫產業許多獎項，「但我認為獲得艾斯納獎提名，是我迄今最大的幸運。我真的希望『如蝶翩翩』能成為人人喜愛的故事，很高興它成真了。」

JIMMY表示，很榮幸沈德出和李采祿能再度透過這次提名，與世界各地更多讀者分享他們的表演，給每個人追求夢想的力量。

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今年入圍美國威爾艾斯納漫畫產業獎最佳網漫獎的作品，另外包含DC的「蝙蝠俠」系列漫畫作品之一Batman: Wayne Family Adventures、美國漫畫家Alec Longstreth的Isle of Elsi、紐西蘭漫畫家Rachel Smythe的Lore Olympus以及歐洲漫畫Unmasked，獎項將於今年7月在美國聖地牙哥動漫展揭曉。

KAKAO WEBTOON由Kakao Entertainment營運。Kakao Entertainment今天發布新聞稿表示，此次「如蝶翩翩」受提名格外有意義，因為「如蝶翩翩」是透過 Kakao Entertainment在美國營運的網漫平台所引進，此次提名不僅表示「如蝶翩翩」在美國市場受到肯定，更可協助Kakao Entertainment鞏固美國網漫產業的領導地位，並進一步創造更多的加乘效應。（編輯：張雅淨）1110530