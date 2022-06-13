哲學家韓炳哲探究愛欲之死：現代政治何以不再有激情【書摘】

歐洲暢銷哲學作家韓炳哲《愛欲之死》思考現代社會的愛欲受到什麼威脅，本應由激情驅動改變的現代政治，又為何拖住了腳步。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社網站）繼探究現代人自我剝削、迷信資訊透明所帶來的心理疾病與社會疾患之後，歐洲暢銷哲學作家韓炳哲（Byung-Chul Han）把焦點移到愛與欲望，思考現代社會的愛欲受到什麼威脅，本應由激情驅動改變的現代政治，又為何拖住了腳步。

韓炳哲（Byung-Chul Han），1959年生於韓國首爾，曾在高麗大學學習冶金學，在德國弗萊堡和慕尼黑研讀哲學、德國文學與神學；獲得博士學位後在瑞士、德國任教，現為柏林藝術大學教授，知名著作《透明社會》《倦怠社會》在歐洲引發眾多討論，後者已譯為11種語言出版。《愛欲之死》延續倦怠社會的基調，以簡潔但發人深省的行文，思考當代社會另一層面的問題。中央社取得授權，與您分享部分篇章。

愛欲的政治

愛欲中存在著「普世的核心」。當我注視著一副美麗的軀體，便已走在通往美麗的路上。愛欲喚醒並驅動靈魂「在美當中誕生」。愛欲展現出精神的欣欣向榮。受到愛欲驅動的靈魂，能夠產出美麗的事物，尤其是具有普世價值的美好行為。這就是柏拉圖的愛欲學說。他的愛欲學說並非一如普遍的認知，單純是反感官或反情欲。如果愛被褻瀆成性欲，就像今日一樣，愛欲的普世特質就會消失。

柏拉圖認為愛欲引導著靈魂，擁有支配靈魂三部位的權力。三部位是欲望（epithymia）、激情（thymos）與理智（logos）。各個靈魂部位都有各自的愉快經驗，對美有自己的詮釋方式。

今日，欲望似乎主宰靈魂的愉快經驗。因此，行為很少受到激情驅動。憤怒是激情的，它徹底破除現狀，建立新局面。但當今的憤怒被不快或不滿取代。不快與不滿缺乏破舊立新應有的否定性，導致現況持續存在。而沒有愛欲，理智也會墮落為數據驅動的計算。但是這種計算無法估算到特殊事件，以及不可預測的因素。

愛欲不可與欲望混淆。 愛欲不僅在欲望之上，也在激情之上。愛欲能促發激情產生美麗的行為。激情應該是愛欲與政治的接觸之處。但是，現代政治非但沒有激情，也完全不見愛欲，早已退化成純粹的勞動。新自由主義尤其以性和色情取代愛欲，所以導致社會普遍去政治化。新自由主義的根基是欲望。在功績主體自我孤立的倦怠社會中，激情也徹底凋萎。一個共同的行動，亦即我們，是不可能存在的。

愛的政治學絕對不存在。政治是敵對的。但是政治行為中有個層面，與愛欲的交流十分廣泛。愛欲可以進行政治上的轉換。在政治行為背景下展開的愛情故事，點出了愛欲與政治的祕密連結。

法國哲學家阿蘭．巴迪歐雖然不承認政治與愛情直接連結，但他認為全心投入政治理念的生活模式與愛情特有的強度之間，有種「祕密共鳴」。這種政治生活與愛情，「就像兩種音色與音量截然不同的樂器，但當偉大的音樂家把它們編入同一首樂曲時，又協調得不可思議。」政治行為是一種共同的渴望，渴望另一種生活方式，渴望另一個公平世界，與愛欲在深層是緊密連結的。愛欲，是政治反抗的能量來源。（書摘由大塊文化授權。編輯：簡莉庭）1110613

（大塊文化提供）

書名：愛欲之死

作者：韓炳哲

譯者：管中琪

出版社：大塊文化

出版日期：2022/05/28