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蘋果夏令營6/20回歸實體 新課程探討保護地球

2022/6/16 11:22
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（中央社記者吳家豪台北16日電）蘋果公司宣布，專為兒童和家庭舉辦的夏令營免費課程今年回歸實體，將於6月20日至8月31日每週在全球各地Apple Store零售店舉行；在全新課程中，參與者有機會自行創作關於保護和致敬地球的電子漫畫書。

蘋果在官網發文說，夏令營課程專為8至12歲孩子與家長或監護人一同參與設計，課程將於零售店內和戶外舉行，讓參與者有機會向蘋果專家及彼此學習。

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蘋果指出，今年Apple Creative Pros專家將帶領一項新的夏令營活動，名為Art Lab: Comic Book Adventure with Your Family。學員和家人會先構思一個關於保護地球的故事，然後帶著iPad外出，在周遭環境中尋找靈感，參與者將使用iPad Pro拍照，利用Apple Pencil加入繪圖、對話框和貼圖，設計自己的英雄故事。

蘋果零售暨人力資深副總裁歐布萊恩（Deirdre O'Brien）表示，期待看到學員和家人在夏令營期間，透過蘋果團員的教學和彼此學習，點燃想像力火花。過去20年間，這個特別課程在世界各地的蘋果零售店提供相互交流和學習的空間。（編輯：郭無患）1110616

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