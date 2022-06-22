隔著塑膠膜的親吻 普立茲新聞攝影獎見亂世真情

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（中央社記者王寶兒台北22日電）COVID-19疫情影響世界逾2年，「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」明天開展，規劃「疫情下的世界」特區，以一對年邁夫婦隔著塑膠膜親吻的畫面為起點，看見亂世真情。

展覽主辦方、時藝多媒體展演活動部總監王華瑋今天向中央社記者表示，展覽主題SHOOTING由普立茲新聞攝影獎訂定，既是指按下快門的瞬間，也有開槍剎那間的意涵，多幅展品主題涉及戰爭、難民等議題，真的是記者不負使命，並不顧自身安危而在槍口下完成的作品。

王華瑋表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情是仍在全球發生且貼近每個人的議題，因此主辦方特別規劃「疫情下的世界」，期望拉近民眾和新聞攝影的距離，「大家對於疫情有很多不安或是害怕，但展區可以看見世界還是有很多溫暖，是以愛來串連的作品。」

「疫情下的世界」特區以疫情對西班牙巴塞隆納的影響為主，其中最令人動容的，便是美聯社攝影記者莫瑞那提（Emilio Morenatti）捕捉一對夫婦隔著塑膠膜親吻的作品「擁抱與親吻」。

王華瑋表示，新聞攝影不同於一般攝影，會讓人心痛、震撼外，還能帶來歷史教訓和遠大影響力，例如有幅展品「救命」在1989年獲得普立茲新聞攝影獎現場新聞獎，記者拍下一名消防員從火災中救出2歲小女孩的畫面，「也因為這張照片的現場感，讓大家十分關注，並進一步帶動人人家中要裝煙霧警示器的措施，照片的影響力就是足以改變世界。」

此外，王華瑋表示，今年本來要請一些獲獎記者來台演講，「但我們發現，許多記者現在都在烏克蘭，新聞在哪裡，他們就在哪裡。」

「SHOOTING-普立茲新聞攝影獎80週年展」明天起於華山文創園區中4B館展出至9月25日。（編輯：張芷瑄）1110622