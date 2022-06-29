故宮南院展劉海蟾圖 反映古今百姓皆好求財

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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）故宮南院展出「明人畫劉海蟾圖」，描繪宋元以來民間流傳劉海戲金蟾故事，劉海轉化為財神的象徵影響至今，民眾仍喜歡放置「三足金蟾」來招財，反映古今百姓皆好求財。

故宮南院「翰墨空間—故宮書畫賞析展」，展出「明人畫劉海蟾圖」，策展人國立故宮博物院書畫文獻處副研究員林莉娜今天告訴中央社記者，劉海戲蟾是宋元以來民間藝術常見的形象，畫中呈現蓬頭仙人加三足蟾的模式，不僅有宗教崇拜功能，在民間更轉化為財神的象徵。

林莉娜指出，「劉海戲金蟾」的故事有2種版本，一是仙人劉海收伏千年金蟾，金蟾能口吐金錢救濟窮人，劉海受到大家喜愛，被視為「財神」。二為劉海的父親是貪官，死後被變成三腳蟾蜍丟進穢海，劉海得道後，用一串金錢釣出蟾蜍。

林莉娜表示，蟾蜍原來就有藥用功能與能使人長生不老的傳說，古人通過增加（長角）或者減少器官（三隻足），幻想出蟾蜍具有不同尋常的神奇力量。

林莉娜說，劉海戲蟾故事影響至今，一般人喜歡在家中或公司放置「三足金蟾」求吉祈財，百姓喜好求財古今皆然。

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林莉娜說，「明人畫劉海蟾圖」畫老松下仙人劉海蟾斜身坐於岩上，目視三足蟾蜍，蟾蜍睜眼凝視，動靜之際，四目交集，甚為生動。幅上「小僊」二字，是明代宮廷畫家吳偉的稱號，但疑為後人加上。畫中人物衣飾簡筆描寫雖佳，但不像吳偉靈活有動感，完成時代推測約在明末。

故宮南院「翰墨空間—故宮書畫賞析展」，展出「明人畫劉海蟾（原稱作「明吳偉畫劉海蟾」），展期至今年9月4日。（編輯：郭諭儒）1110629