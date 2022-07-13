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台南文化成年禮 「十六歲正青春藝術節」登場

2022/7/13 13:40（7/13 13:51 更新）
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台南市長黃偉哲（中，白衣綠口罩者）13日宣布，台南市「十六歲正青春藝術節」登場，為期約1個月，讓青少年透過劇場表演藝術的洗禮，完成台南文化公民成年禮。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月13日
台南市長黃偉哲（中，白衣綠口罩者）13日宣布，台南市「十六歲正青春藝術節」登場，為期約1個月，讓青少年透過劇場表演藝術的洗禮，完成台南文化公民成年禮。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月13日
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（中央社記者張榮祥台南13日電）「做十六歲」是台南特有成年禮；市長黃偉哲今天宣布，台南市「十六歲正青春藝術節」登場，為期約1個月，讓青少年透過劇場表演藝術的洗禮，完成台南文化公民成年禮。

黃偉哲今天在「十六歲正青春藝術節」記者會指出，他過去感覺「做十六歲」是老人、寺廟、宮廟的事，但近幾年來，台南「做十六歲」讓人耳目一新，翻轉傳統，也讓暑假更快樂開心。

台南市政府發布新聞稿指出，「十六歲正青春藝術節」8月14日閉幕，這項活動以府城在地獨有文化傳統「做十六歲」為概念，和劇場活動結合，透過「看戲」、「做戲」、「扮戲」，讓青少年接觸劇場表演藝術，同時完成台南特有的文化公民成年禮。

文化局表示，「十六歲正青春藝術節」開辦迄今，已有近300名青少年參與藝術演出製作培訓，藉由講座、市集、戶外展演、嘻哈舞展等，將台南「做十六歲」成年禮傳承給年輕世代。

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「做十六歲」是台南特有成年禮，傳承自清領時期，源起於五條港，當時港區有童工，薪資是成年人的一半，一旦長成到16歲，就能領全薪，家人多會設宴款待工頭及親朋好友，藉此公告周知。

早年台南「做十六歲」，最多是到廟裡上香祭拜及「鑽神桌」，後來多了獻上「七娘媽亭」，隨著時代改變，花樣不斷翻新，多了騎馬、步行、藝術等元素，甚至在家也能行禮如儀。（編輯：陳仁華）1110713

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