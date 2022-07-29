開基老大公廟開龕門迎好兄弟 鷄籠中元祭開鑼

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2022鷄籠中元祭29日由基隆市長林右昌（右2）與輪值主普的黃姓宗親會爐主黃大銘（右）等人一同在開基老大公廟開啟龕門，也就是俗稱的「開鬼門」，同時宣告為期1個月的祭典活動正式展開。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 111年7月29日

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（中央社記者沈如峰基隆29日電）傳承168年的鷄籠中元祭，今天由輪值主普黃姓宗親會與基隆市長林右昌等在開基老大公廟開啟龕門，俗稱「開鬼門」，宣告為期1個月的祭典展開，地方祈求心想事成、健康平安。

基隆市政府發布新聞稿表示，這項俗稱「開鬼門」的開龕門儀式，下午1時許由輪值主普的黃姓宗親會爐主黃大銘，率各姓宗親會代表與祭，備有豐盛祭品，歡迎好兄弟來到陽間接受供養。

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市府指出，經虔誠焚香祝禱、行獻禮後，廟方將裝有鑰匙與名冊的錦盒交給林右昌，接著再轉交黃大銘打開錦盒取出紀錄簿，寫下開龕門時辰和姓名。待時辰到，在信眾及各宗親會代表注目中，林右昌陪同黃大銘持鑰匙開啟廟內龕門，代表中元祭正式揭開序幕。

林右昌指出，開龕門是每年中元祭重頭戲之一，象徵好兄弟要到陽間接受民間供養，也祈求基隆市運平順，市民心想事成、健康平安。（編輯：張銘坤）1110729