看見孩子眼中的世界 玩聚場夏日藝術節9/3登場

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2022玩聚場夏日藝術節Play Arts今年以「人情百百搭」為題，規劃多場以互動表演藝術節目，9月3日至4日將登場，其中一組表演團隊「僻室」25日在活動預告記者會中帶來精彩片段演出（C-LAB提供）中央社記者王寶兒傳真 111年8月25日

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（中央社記者王寶兒台北25日電）從超商櫃台、捷運扶手到浴室門把，為「大人」而存在的細節無所不在，玩聚場夏日藝術節中，將有檔直播計畫「小孩看出去2.0」，由幼童掌鏡，讓大人看看他們眼中的藝術節。

「玩聚場夏日藝術節 Play Arts」以「遊戲」與「聚集」為核心，由台灣當代文化實驗場（C-LAB）自2018年舉辦至今；策畫團隊由王惠娟及陳雅柔領軍，以「人情百百搭」為題，規劃多場以互動為主的表演藝術節目，包含互動展演、馬戲、舞蹈、音樂、民眾共創、遊戲裝置、行動平台作品、藝術市集等。

C-LAB今天舉辦活動預告記者會。台灣生活美學基金會執行長謝翠玉致詞表示，C-LAB一直以各種活動或方案支持所有藝術型態，玩聚場夏日藝術節今年邁入第5屆，將繼續把活動場域打造為藝術樂園，讓人們以最生活的方式走進裡頭，期待有一天藝術也能如活動般輕鬆、自然地走進人們日常生活。

今年玩聚場邀請擅長策劃民眾參與藝術計畫的貢幼穎與楊志雅，聯手建國玉市攤主與表演藝術團隊「複象公場」、舞蹈生態系創意團隊、董佳琳及譚天，共創「鄰居下訂單」演出計畫，挑戰如何打造素人攤主們心目中理想的藝術節樣貌。

特別的是，玩聚場也挑戰將C-LAB園區的建築物擬人化，只要透過手機裝置就能解鎖角色們前世今生的愛恨情仇精彩故事，還有以小朋友為主角的「小孩看出去2.0」直播計畫，將由小朋友掌鏡，帶觀眾從第一視角直擊他們眼中的藝術節現場，互動性十足。

「2022玩聚場夏日藝術節－人情百百搭」將在9月3日至9月4日於空總台灣當代文化實驗場舉行。（編輯：陳仁華）1110825