一號糧倉攜手果陀文創 打造沉浸式劇場暖胃也暖心

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）台北古蹟餐廳一號糧倉邀請果陀文創進駐，攜手打造沉浸式劇場「時光明信片」，以一號糧倉為故事發生背景，將歷史場域活化成時光隧道，帶領觀眾暖胃又暖心，置身「時」與「食」交錯氛圍。

一號糧倉發布新聞稿表示，一號糧倉建造於1944年，原是儲存戰時備糧的地方，細看牆面甚至仍保有二戰末期美軍空襲轟炸的彈孔，有著歷史的美與滄桑，活化之後以場域為氛圍，重新詮釋台灣的飲食美學。

果陀文創打造「時光明信片」療癒暖心，劇情敘述個性迥異的3個女子，出生在同一條街上，她們擁有許多共同回憶，也擁有一個秘密基地「一號糧倉」；分別10年後，她們將再度回到「一號糧倉」，重新相聚，邀請觀眾與她們一起揭開多年秘密。

為了搭配劇情，一號糧倉主廚依照腳本設計專屬主題套餐，包括「時光倒流豬肋排」、「回歸初心蔬食選物」、「時時甜蜜南瓜濃湯」以及「再見童年創意甜品」等料理，以味覺表達情感，觀眾不但可品嚐到菜單上沒有的餐點，也增添用餐故事性。

一號糧倉經理劉得毅表示，這次餐廳導入果陀文創演出，希望延伸「糧倉」所代表的意涵，將多元藝文展演推薦給喜愛一號糧倉的朋友，讓「糧倉」儲存的不只是食物，更是豐富心靈與內在的精神糧食，繼續營造當代共同記憶。

台北古蹟餐廳一號糧倉與果陀文創合作沉浸式劇場「時光明信片」，從10月1日起到11月20日，共演出30場次。（編輯：陳仁華）1110907