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台東天后宮12年1次建醮20日登場 免費文化微旅行

2022/9/13 11:18（9/13 12:31 更新）
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台東天后宮後山媽七朝祈安清醮大典為每12年逢虎年舉行一次的盛大活動；為讓民眾更了解，將舉辦免費文化小旅行，僅受理個人報名，讓活動與觀光遊憩相結合。中央社記者盧太城台東攝 111年9月13日
台東天后宮後山媽七朝祈安清醮大典為每12年逢虎年舉行一次的盛大活動；為讓民眾更了解，將舉辦免費文化小旅行，僅受理個人報名，讓活動與觀光遊憩相結合。中央社記者盧太城台東攝 111年9月13日
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（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東天后宮12年1次建醮系列活動，20日起舉辦清醮大典。為了讓民眾更了解這項活動，將舉辦免費文化小旅行，僅受理個人報名，即日起開始報名。

台東天后宮發言人林崑成今天告訴中央社記者，台東「天后宮後山媽七朝祈安清醮」大典為每12年逢虎年舉行1次的盛大活動，今年正值壬寅年虎年也是天后宮經過1甲子第6次舉辦，建醮活動以台東市轄區為醮域，祈求地方安康、祈神酬恩、施鬼祭魂、敬天謝地的謝恩祭典。

他說，七朝醮為禳熒火醮一朝、祈安清醮五朝及奠安福海水醮一朝，合稱七朝醮。

林崑成表示，今年是台東天后宮建宮130年，為讓更多鄉親好友認識這盛大活動的意義及內涵，特別自9月15日起至9月26日（除17日外）每天下午安排1車次免費導覽服務，搭乘遊覽專車由專人為大家分享各醮及相關景點的意義及內涵，讓活動與觀光遊憩相結合，長知識增見聞，達到寓教於樂的目的。

另外，為方便遊客及民眾搭乘，特別安排台東轉運站台東旅服中心前及台東天后宮中華路大門前為上下車接送點。

他說，基於資源共享，每人報名1車次，報名依先後次序，個別報名，暫不接受團體預約，為利報名遂行報名前請先參加入@「天后宮後山媽七朝祈安清醮」導覽團ID為@066tbmih。台東郵局也針對此活動特別推出郵票套冊，精彩可期。（編輯：戴光育）1110913

林崑成
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