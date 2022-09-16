「人形NINGYO：日本人形的藝術與美」 屏東開展

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「人形NINGYO：日本人形的藝術與美」展覽於屏東演武場展出，屏東縣長潘孟安（左）與日本台灣交流協會高雄事務所長小野一彥（右）參觀作品。中央社記者李卉婷攝 111年9月16日

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東演武場展出「人形NINGYO：日本人形的藝術與美」，今天起為期1個月，集結67件精選人形作品，呈現日本悠久歷史所培育出來的人形文化。

屏東縣政府與日本國際交流基金會、日本台灣交流協會合作，於屏東演武場展出「人形NINGYO：日本人形的藝術與美」，今天由屏東縣長潘孟安及日本台灣交流協會高雄事務所長小野一彥共同參與開展儀式。

小野一彥會中致詞指出，人形在日本為不可或缺的存在，除了作為儀式使用，也逐步擴展成藝術型態，展出日本多樣的人形文化，以「節日人形」、「藝術人形」、「平民的人形」、「人形文化的擴展」4個展區，介紹主要的人形種類與文化背景。

潘孟安接受媒體聯訪指出，縣府每年舉辦台日交流活動，這次日本人形藝術世界巡迴展特別到屏東展出，透過展品呈現日本宮廷文化到庶民文化，每件作品都是珍貴藝術品，民眾還沒到日本旅遊之前，可以到屏東欣賞日本最道地的人形展。

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文化處指出，祈求孩童成長的「節日人形」，可說是日本人形的原點；運用工藝技術特色觀賞用「藝術人形」，是日本傳統美學意識縮影；「平民的人形」以隨手可得的材料製作，反映出市井樸實與風土習慣；近代化「人形文化的擴展」則讓日本人形面貌更趨多元，也帶動藝術創作的風氣。

文化處表示，為讓民眾進一步認識日本手工藝之美，10月2日下午2時，邀請日本職人跨海連線教學「彌治郎系小芥子」彩繪體驗講座，報名資訊可洽屏東縣政府文化處臉書（facebook）粉絲專頁。（編輯：黃世雅）1110916