黃清龍新書解謎 指「孝嚴」疑郭禮伯後代

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（中央社記者邱祖胤台北27日電）資深媒體工作者黃清龍今天在「門裡還是門外？從蔣經國日記再探孝嚴身世」新書發表會表示，他耗費2年查證，發現「孝嚴」最可能是已故陸軍中將郭禮伯後代。

中國國民黨台北市長參選人蔣萬安身世之謎成選戰焦點，新書此時出版，時機敏感。黃清龍表示，「名正則言順」，如果連姓什麼都有疑問，別說從事政治，一般人也無法取信於人，這本書「希望能對歷史事實有一個交代」。

黃清龍說，這本書是他根據郭禮伯口述回憶、前總統蔣經國日記及訪談郭禮伯兒子郭貽熹，交叉比對後推論，雖不能說100％與事實相符，至少合乎邏輯，但如果要徹底釐清真相，當然還是得靠科學方法驗DNA（去氧核醣核酸）。

根據「門裡還是門外」記載，郭禮伯1934年在南昌認識章亞若，章亞若因前夫死因成謎而被送進拘留所，郭禮伯「英雄救美」進而「金屋藏嬌」，在一起5年多。

書中指出，1937年蔣經國從蘇聯回中國，郭禮伯受前總統蔣介石託付協助指導，兩人來往密切，蔣經國視章亞若為「大哥的女人」；1939年郭禮伯奉調到重慶任職，蔣經國與章亞若譜出戀情，從蔣經國1941年3月到7月日記可看出蔣經國發自內心愛章亞若，一度影響與元配蔣方良間的關係。

1941年5月郭禮伯從重慶回贛州，與章亞若仍有往來，7月章亞若告知懷孕，並指郭禮伯是孩子父親，郭禮伯不敢確定，但認為孩子「姓蔣比姓郭好」，要章亞若等1、2個月後再告訴蔣經國；1942年章亞若生下雙胞胎，蔣經國得到消息「欣喜若狂」。

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不過，蔣經國日記曾有部分被偷，分別是1942年3月及8月，前者記錄「雙胞胎」出生，後者記錄章亞若之死，蔣經國於1954年10月日記重提這件事，「雖不知所記內容為何，但自覺心安」；1954年10月蔣經國直接否認與「雙胞胎」血緣關係，還說是已故部屬王繼春跟章亞若所生；黃清龍說：「這直接衝擊『姓蔣』的合法性。」

黃清龍表示，蔣經國對章亞若與「雙胞胎」態度從「欣喜若狂」到「自覺心安」，最後甚至直接否認關係，內心轉折外人無從得知，但可確定的是到1950年代中期，蔣經國已認為「雙胞胎」不是他的小孩。（編輯：李明宗）1110927