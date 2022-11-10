帶著高雄的樹到美國 台灣藝術家要觀眾做白日夢

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（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）台灣藝術家跨界作品「樹仔聲」赴美演出，結合音樂、影像與自然音的多感官體驗，一棵棵來自高雄的樹穿越時空，與300名美國觀眾共同創造一個晃眼即逝的白日夢空間。

近日在洛杉磯杭亭頓圖書館（Huntington Library）表演廳，上演一場介於音樂會、視覺藝術、紀錄片之間的跨媒體演出，主辦單位稱之為聲景音樂會。

大銀幕上，放映影像創作者魏肇儀走訪高雄各地拍攝的樹影，現場6名樂手演奏的是作曲家周宣宏的音樂。兩人在文化部與駐洛杉磯台灣書院的支持下，11月展開美西巡迴演出。

台上除了樂手與銀幕上的樹，沒有人指揮，藉由耳機裡的節拍器，演出音樂巧妙與投影幕上的鏡頭切換、樹影搖晃的韻律合在一起。影像與音樂結合，在表演廳內創造了一個抽離日常的特殊時空。

魏肇儀與周宣宏的跨界合作，花了一年的時間，到高雄各地採集素材。他們做的事情很簡單，那就是拍攝樹木。周宣宏在演出之後的座談與觀眾分享過程「其實很無聊」，引起笑聲。

魏肇儀說，他透過影像，讓觀眾「很專注去看一棵樹，和它跟環境的關係，讓人靜靜地去思考，樹跟我們之間可以產生什麼樣的想像」。透過演出，要讓觀眾進入台語所說「陷眠」也就是白日夢的狀態。

兩人一同取材，之後各自創作，音樂與影像在表演廳內同步前行，但又各有自己獨立的存在。魏肇儀說，他拍的影像不是音樂的背景，周宣宏的音樂也不是影片配樂，兩者各自都在這個空間裡扮演角色。

過去在紐約大學念電影配樂研究所的周宣宏說，這件作品與電影配樂不同，音樂、影像各自都是主體。

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周宣宏坦言，樹給人的視覺形象很清楚，但要用音樂這個抽象的藝術形式來描寫樹，不是一件簡單的事。於是周宣宏在魏肇儀拍攝的過程中，同時也錄製現場的環境聲音，讓大自然的聲音當作「隱藏的樂器」，重新編排之後把樂曲與影像串連在一起。

周宣宏說：「這個作品向觀眾開放，我們不是要跟大家講什麼，而是讓大家參與到這個空間當中，進入一個自己的狀態跟思維，投射自己的記憶參與到這個音樂當中。」（編輯：黃自強）1111110

台灣作曲家周宣宏（右）、影像創作者魏肇儀（左）合作的「樹仔聲」聲景音樂會赴美巡迴演出，透過影像與音樂的結合，與觀眾創造一個白日夢的空間。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年11月10日