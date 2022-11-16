法國繽紛爵士音樂節 機遇三重奏展現台味爵士

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）在文化部駐法國代表處台灣文化中心（巴文中心）推介下，樂團機遇三重奏（ZB．YU．RA Trio）代表台灣參與2022法國繽紛爵士音樂節（Jazzycolors），展現台味爵士。

文化部發布新聞稿表示，機遇三重奏由旅居紐約的台灣爵士鐵琴家蘇郁涵領軍，她曾於2019至2020年間於巴黎西帖國際藝術村駐村，與來自波蘭及西班牙團員於2019年因西班牙La Marfa文化中心的駐村計畫認識，進而組織成團，以詮釋混合原創作品及傳統爵士風格音樂為主。

這次演出，機遇三重奏將以台灣傳統歌謠及新創樂曲為主，融合現代爵士樂、電子音樂等，希望帶給樂迷特別的台式音樂饗宴。

法國繽紛爵士音樂節由「巴黎外國文化中心論壇」（Forum des Instituts Culturels Étrangers a Paris，FICEP）主辦，今年邁入第20屆，目的在於邀請各國爵士音樂作品及音樂家演出。

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FICEP為國際性藝文組織，由位於巴黎的55個各國文化中心串聯組成，以共享藝文網絡、推廣各國文化藝術為宗旨。巴文中心為創始成員之一，每年積極參與FICEP主辦活動，推介台灣電影、文學、漫畫、音樂等。

機遇三重奏將於法國時間11月16日晚間9時在巴黎14區歷史悠久的文化據點「棧倉」（L'ENTREPOT）演出，「棧倉」集電影院、餐廳及表演場所於一身，是巴黎知名複合性文化場域。（編輯：張雅淨）1111116